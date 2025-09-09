Gosta de fazer as unhas em casa? Veja 6 comportamentos para evitar e manter a saúde da área

Fazer as unhas em casa pode ajudar na economia e até se tornar um hobbie, mas é importante tomar alguns cuidados.

Cuidar das mãos e fazer as unhas vai muito além da estética, sendo um hábito importante para a saúde e bem-estar. Unhas bem cuidadas ajudam a prevenir infecções, fortalecem os dedos e complementam a aparência pessoal, transmitindo cuidado e atenção aos detalhes.

Além disso, dedicar tempo para esse cuidado contribui para momentos de relaxamento e autocuidado, impactando positivamente a autoestima. A rotina de manutenção das unhas, se realizada corretamente, também evita problemas como unhas quebradiças, cutículas ressecadas e inflamações.

Entender a forma adequada de cuidar das unhas é essencial, pois comportamentos inadequados podem prejudicar a saúde das mãos. Por isso, conhecer práticas corretas e evitar erros comuns garante unhas bonitas, fortes e saudáveis ao longo do tempo, refletindo cuidado pessoal constante.

6 comportamentos para evitar ao fazer as unhas em casa

Manter as unhas saudáveis exige atenção a hábitos cotidianos e técnicas adequadas durante o cuidado em casa. Alguns comportamentos comuns podem comprometer a saúde das unhas, deixando-as fracas, quebradiças ou suscetíveis a infecções. Evitar esses erros é fundamental.

Saiba mais: Vitaminas em excesso fazem mal? Veja os sintomas e como tratar

Cortar as cutículas sempre

Cortar as cutículas constantemente prejudica a proteção natural das unhas, aumentando o risco de inflamações e infecções. As cutículas atuam como barreira contra microrganismos, e removê-las regularmente enfraquece essa defesa. Em vez disso, recomenda-se empurrá-las suavemente e hidratar.

Usar lâminas ou tesouras afiadas

Utilizar lâminas e tesouras afiadas para cortar ou aparar as unhas pode causar cortes, dor e aumento do risco de infecções. Ferramentas inadequadas danificam a superfície da unha e prejudicam o crescimento saudável. É preferível usar cortadores próprios para unhas, limas e seguir técnicas suaves de modelagem.

Morder ou roer as unhas

Morder as unhas compromete a estrutura, deixando-as fracas e irregulares. Além disso, esse hábito aumenta a exposição a bactérias, podendo causar inflamações na região e problemas digestivos. Evitar roer as unhas contribui para o crescimento saudável e aparência uniforme.

Aplicar esmalte sem base protetora

Pular a aplicação de base enfraquece as unhas, causando manchas e ressecamento. A base protege a unha natural, facilita a fixação do esmalte e previne descamação. Sempre aplicar uma camada antes do esmalte garante maior durabilidade e saúde das unhas.

Exposição prolongada a produtos químicos

Contato frequente com detergentes, produtos de limpeza ou removedores agressivos resseca e enfraquece as unhas. Esse efeito compromete a aparência e aumenta a fragilidade. Usar luvas e optar por removedores menos agressivos ajuda a preservar a integridade das unhas e cutículas.

Limpar unhas com objetos pontiagudos

Usar palitos ou objetos pontiagudos para limpar sob as unhas pode danificar a matriz e a cutícula, causando ferimentos e inflamações. Essa prática prejudica o crescimento uniforme e a resistência da unha. É mais seguro higienizar as unhas com escovas apropriadas e movimentos suaves.

Veja mais: As cinco picapes médias com maior capacidade de carga no Brasil

Dicas para fazer as unhas da melhor forma

Seguir boas práticas ao fazer as unhas melhora o resultado estético e protege a saúde das mãos. Com cuidados adequados, é possível manter unhas bonitas, fortes e livres de problemas comuns. As seguintes dicas ajudam a otimizar o processo e preservar a integridade das unhas.

Hidratar regularmente as cutículas usando óleos ou cremes específicos, mantendo a região flexível e saudável.

Lixar as unhas em apenas uma direção para evitar fraturas e descamação, garantindo formato uniforme e durabilidade.

Aplicar base protetora antes do esmalte, prevenindo manchas e fortalecendo a unha natural.

Alternar o uso de esmaltes escuros e claros e permitir intervalos entre aplicações para que as unhas respirem e se regenerem.

Limpar as unhas com escovas suaves, evitando objetos pontiagudos e movimentos bruscos que podem danificar a cutícula e a superfície.

Seguindo essas recomendações, é possível transformar a rotina de cuidados com as unhas em um hábito saudável, estético e relaxante. O cuidado contínuo, aliado a técnicas adequadas, fortalece as unhas, melhora a aparência das mãos e promove bem-estar.

Saiba mais: Equipe RobotBox é premiada no Salão de Robótica do Paraná