Letícia Spiller e Leandra Leal são irmãs rivais na nova novela

A TV Globo está prestes a lançar uma nova novela das sete chamada “Coração Acelerado”, que estreia no dia 12 de janeiro de 2026. A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, é dirigida artisticamente por Carlos Araújo. A história gira em torno da rivalidade entre duas irmãs, interpretadas por Letícia Spiller e Leandra Leal, que vivenciam uma relação marcada por conflitos e ressentimentos.

Ambientada na cidade fictícia de Bom Retorno, a narrativa se aprofunda nas mágoas do passado que afetam Janete, vivida por Letícia, e Zilá, interpretada por Leandra. O enredo se complica quando as irmãs relembram a figura de Alaorzinho, um ex-noivo de Janete, que acabou se casando com Zilá. Este reencontro desperta antigas feridas familiares e promete gerar reviravoltas significativas na história.

Zilá, caracterizada como uma mulher obcecada pela perfeição, construiu uma imagem pública de empresária exemplar e mãe dedicada à frente da marca Alô Country. No entanto, por trás dessa fachada, ela esconde uma personalidade manipuladora e ressentida. Sua filha, Naiane, que é uma influenciadora digital, também enfrentará as consequências dos escândalos envolvendo a mãe.

Durante a trama, a reputação de Zilá começa a ruir devido a acusações de crimes empresariais, incluindo comércio ilegal de peles. O orgulho que ela tem de se considerar superior a Janete se transforma em desespero e vingança, especialmente quando a filha de Janete, chamada Agrado, começa a brilhar em sua carreira, ofuscando a própria mãe.

Além das protagonistas, o elenco conta com nomes como Filipe Bragança, Antonio Calloni, Thomás Aquino, Diego Martins, Guito, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy. Também há a promessa de novos talentos que farão parte da história, e a novela traz o universo sertanejo como pano de fundo, típico das histórias exibidas na faixa das 19h.

“Coração Acelerado” promete entrelaçar drama familiar com elementos de humor, romance e críticas sociais, características marcantes das obras das autoras. Assim, o público pode esperar uma trama intensa e cheia de emoções, refletindo as complexidades das relações familiares.