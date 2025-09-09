Triumph oferece promoções para modelos 400, Daytona e Tiger

A Triumph Motorcycles Brasil está com uma nova campanha de vendas que promete atrair tanto os novatos quanto os apaixonados pela marca. Se você é fã de motos, vai adorar saber que a promoção traz condições especiais, como descontos, parcelamentos facilitados e ainda ajuda com o IPVA 2025 e documentação grátis. É uma baita oportunidade para quem quer entrar no mundo das duas rodas.

Os destaques ficam por conta das motos de entrada, como a Speed 400 e a Scrambler 400 X. Você pode levar uma dessas belezuras para casa com uma entrada a partir de apenas R$ 9.657 e o saldo parcelado em até 48 vezes. E não para por aí! As duas primeiras revisões custam só R$ 100 cada, tornando a experiência de compra ainda mais acessível. É a chance perfeita para quem sonha em se tornar um motociclista!

Destaques da Linha High Performance

Se você está em busca de algo mais robusto, não pode deixar de conferir a Tiger 1200 Black Edition, que está à venda por R$ 94.190. Ela oferece condições de financiamento com entrada de 40%, além de taxas boas. Outra opção que merece sua atenção é a Tiger 900 Rally Pro, também com taxas reduzidas e a possibilidade de supervalorização na troca de seminovas. Quem está pensando em fazer um upgrade vai se ver numa situação bem interessante.

E para os amantes da velocidade, a Daytona 660 é uma ótima pedida. Com um preço inicial de R$ 27.990, você pode financiar em 35 parcelas de R$ 729 e ainda tem uma parcela final. Isso sem contar que o IPVA e a documentação vêm na faixa, junto com bônus na troca de seminovos. A Street Triple 765 RS, famosa por seus 130 cv e tecnologia derivada da Moto2, também entra na festa, com condições bem similares.

Modelos Clássicos e Programas de Financiamento

Não podemos esquecer das clássicas Speed Twin 900 e Speed Twin 1200. Essas motos oferecem um estilo tradicional combinado com excelente performance, e estão disponíveis com entrada a partir de 40%. Para quem gosta de um design mais clássico, essas opções se destacam bastante.

A Triumph também apresenta o programa Triumph Smart, que traz uma fórmula flexível de financiamento. Você pode escolher a entrada, com juros reduzidos e até 23 parcelas. No final do contrato, você decide se quer quitar, refinanciar ou trocar por um modelo novinho. Roupas e acessórios, junto com a Recompra Garantida, estão incluídos, o que torna o pacote ainda mais atraente.

Por último, a marca oferece o Total Care, que engloba tudo o que você precisa: peças originais, equipe especializada, check-ups e manutenções preventivas, além de garantir uma proteção extra com a garantia estendida. Lembre-se, essas condições promocionais vão até o final de setembro nas concessionárias Triumph do Brasil. Se você tem uma viagem longa planejada ou só quer curtir a pilotagem pela cidade, é hora de dar uma olhada nas ofertas!