Ferrari Testarossa retorna com 1.050 cv e motorização elétrica

A nova Ferrari 849 Testarossa é um verdadeiro espetáculo sobre rodas! Com um nome que remete a uma lenda do passado, esse modelo vem com uma carroceria conversível, conhecida como Spider. Ele é o sucessor da Ferrari SF90 e traz algumas novidades interessantes, além de refinar tudo que já fez sucesso.

Com impressionantes 1.050 cv, a 849 Testarossa se destaca pela eletrificação, assim como a SF90. Se você é fã de velocidade e potência, vai adorar saber que essa Ferrari é híbrida, combinando um motor a combustão com três motores elétricos. Isso proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos. Já imaginou a adrenalina de sentir essa força quando pisa fundo no acelerador?

Um V8 Turbo de Respeito

O motor V8 biturbo entrega 830 cv e é a evolução da família F154. Mais leve e reforçado, ele conta com um turbocompressor de última geração. Com mais três motores elétricos — dois na frente e um atrás, derivados da Fórmula 1 —, a 849 Testarossa entrega um desempenho de arrepiar. O carro não só é rápido nas curvas, mas também dá um show em linha reta, alcançando mais de 330 km/h.

Outra novidade legal é a autonomia elétrica. A Ferrari consegue rodar 25 km apenas na tração dianteira, então, se você pegar um trânsito carregado, pode aproveitar essa vantagem!

Estilo e Design que Encantam

Ao olhar para a 849 Testarossa, é impossível não se apaixonar. Suas linhas são elegantes e bem equilibradas. A parte dianteira tem um toque do clássico, lembrando a 12Cilindri, enquanto a traseira “twin tail” remete aos icônicos carros de corrida dos anos 70. O spoiler ativo transforma a aerodinâmica em um minuto, gerando 415 kg de força descendente a 250 km/h.

As rodas forjadas de 20 polegadas não estão só na estética: elas ajudam no resfriamento do motor, mostrando que a Ferrari se preocupa com cada detalhe.

Tecnologia à Bordo

Quando você entra na nova Testarossa, percebe que a cabine é minimalista, mas chique. O painel foi modernizado, assim como o volante, que agora tem controles físicos, uma ótima notícia para quem prefere a interação tátil. Para discutir conforto, tem Apple CarPlay, Android Auto e até carregamento sem fio para smartphones — tudo para garantir uma experiência incrível.

O Encanto do Conversível

Agora, se você curte sentir o vento no rosto enquanto acelera, a versão Spider é a escolha ideal. Em apenas 14 segundos, você transforma o cupê em conversível, uma característica que pode ser usada até a 45 km/h. A Spider também não se sai muito mal na pista, fazendo Fiorano em 1’18", e pode atingir as mesmas velocidades da versão fechada.

Para colecionadores, essa Ferrari é quase um sonho, especialmente na cor Giallo Modena, que faz essa obra-prima ficar ainda mais impressionante.

Disponibilidade

Se você ficou curioso para saber quando poderá ver uma dessas acontecendo nas ruas, as primeiras entregas devem ocorrer no primeiro semestre de 2026 para o modelo fechado, enquanto a Spider vai demorar um pouco mais, chegando no segundo semestre. Já dá pra sentir a expectativa, não é? É uma verdadeira nova era para os apaixonados por Ferrari!