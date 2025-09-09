Volkswagen Golf GTI vende 1º lote em um fim de semana

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil após seis longos anos fora do nosso mercado. E não é só um retorno qualquer, estamos falando da oitava geração (MK 8,5), que já chega exibindo um preço bem robusto: R$ 430 mil. Mesmo com essa cifra elevada, o primeiro lote de 350 unidades esgotou em um piscar de olhos, mostrando que o amor pelo modelo continua firme e forte.

As pré-vendas começaram sábado passado e, claro, a demanda foi tão alta que a Volkswagen decidiu liberar mais um lote de 150 unidades. É isso mesmo, a fila de espera já conta com mais de 400 clientes ansiosos e as entregas devem começar em março de 2026. Se você está tentando conseguir um, é melhor correr!

O GTI vem com um motor 2.0 TSI EA888 que entrega 245 cv e 37,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio DSG de sete marchas. Isso significa que ele acelera de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos, e pode chegar até 250 km/h. Para quem ama velocidade, esse hatch é uma das melhores opções, competindo de perto com o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

Visual e Conforto

Falando em visual, o GTI passou por um facelift e agora conta com faróis full LED mais finos, uma grade iluminada e lanternas reformuladas. Por dentro, ele mantém o tradicional design de bancos xadrez, mas traz modernidade em um painel digital de 10,2” e uma central multimídia de 12,9”, que oferece Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O conforto fica ainda melhor com o teto solar e o sistema de som premium da Harman Kardon. Detalhe: as rodas são de 18 polegadas e a iluminação ambiente é personalizável com 30 opções de cores. Não dá para negar, é de deixar qualquer um com água na boca.

Opções de Acabamento

Em termos de acabamento, você pode escolher entre bancos de tecido com ventilação a partir de R$ 430 mil, ou bancos de couro, que oferecem aquecimento e resfriamento, por R$ 445 mil. As cores disponíveis (sem custo adicional) são: Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro. Assim, dá para ter um toque bem pessoal no seu novo carro.

É importante lembrar que, segundo a Volkswagen, não é qualquer um que vai conseguir garantir um GTI. Há regras rigorosas: cada cliente pode comprar apenas uma unidade por CPF ou CNPJ e precisa ter um histórico de compras de esportivos da marca ou do grupo, como Audi e Porsche. Além disso, é necessário um sinal de 10% do valor total para garantir a reserva.

Disponibilidade

No total, o Brasil receberá 500 unidades do Golf GTI até o início de 2026. Com todas essas funcionalidades e um desempenho de fazer qualquer amante de carros ficar animado, essa nova geração promete conquistar tanto velhos fãs quanto novatos no mundo do automobilismo.

Prepare-se, porque a volta do Golf GTI promete ser um dos grandes acontecimentos para quem não consegue resistir a um bom hatch esportivo.