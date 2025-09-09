Operário promove venda de ingressos um dia antes do aniversário de PG

Operário Ferroviário Comemora Aniversário de Ponta Grossa com Promoção de Ingressos

O Operário Ferroviário realizará uma partida importante contra o Cuiabá no dia 14 de setembro, às 16h, em seu estádio, o Germano Krüger, em Ponta Grossa. Essa partida é uma celebração especial, já que coincide com o aniversário de 202 anos do município.

Para marcar a data, o clube está oferecendo uma promoção nos ingressos para os torcedores e sócios. Os associados do plano "Sócio Maior do Interior" poderão comprar entradas com desconto. As vendas estão disponíveis tanto na bilheteria do estádio quanto no site da FutebolCard. Além disso, os titulares do plano de sócio-torcedor têm a opção de retirar seus ingressos pessoalmente na Central de Sócios do clube.

Preços dos Ingressos

Os preços dos ingressos variam de acordo com a localização no estádio. Para a Arquibancada Geral (prata), o valor é de R$ 80 para inteira e R$ 40 para meia-entrada. Na Arquibancada Superior (diamante), os ingressos custam R$ 160 a inteira e R$ 80 a meia. Já para a Arquibancada Inferior (ouro), os preços são R$ 180 para inteira e R$ 90 para meia-entrada.

Os torcedores que desejam apoiar a equipe do Cuiabá também têm ingressos à disposição na Arquibancada Visitante, com preços de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada.

A expectativa é de um grande jogo, pois a partida vale pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este encontro representa não apenas uma competição esportiva, mas também uma oportunidade para celebrar a história e a cultura de Ponta Grossa.