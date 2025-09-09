Lula afirma que Brasil chegou ao topo do crime em Manaus

Nesta terça-feira, 9 de outubro, o presidente Lula participou de um evento em Manaus, Amazonas, onde elogiou uma importante operação que desmantelou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, que era comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante seu discurso, Lula destacou que a operação, chamada de Carbono Oculto, atingiu os altos escalões do crime organizado, referindo-se à conhecida área financeira de São Paulo, a Faria Lima.

Lula também comentou sobre a realidade de diferentes grupos sociais no país, afirmando que é inaceitável que comunidades menos favorecidas, incluindo moradores de periferias, povos indígenas e ribeirinhos, vivam sob a ameaça da violência, enquanto os ricos permanecem impunes. Essas palavras foram ditas na cerimônia de inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que ficará localizado em Manaus.

Esse centro é uma iniciativa nova que pretende reunir forças de segurança como a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional, além de polícias estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo é reforçar a luta contra o crime na região, que enfrenta problemas como crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas. Para isso, foram investidos R$ 36,7 milhões do Fundo Amazônia.

Lula destacou que um dos principais objetivos do CCPI é que o Estado recupere a presença e a força da lei nos locais onde a criminalidade se instala, aproveitando a integração internacional para agir contra os crimes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou do evento e falou sobre a importância de integrar esforços entre os diferentes níveis de governo, incluindo União, Estados, municípios e o Distrito Federal, para um combate mais eficiente ao crime organizado.

O contexto internacional foi reforçado pela presença do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que salientou a importância da colaboração entre países na proteção da Amazônia e de seus habitantes. Ele afirmou que é fundamental unir esforços para um trabalho conjunto na região.

María José Pinto, vice-presidente do Equador, também falou sobre a relevância do CCPI. Ela enfatizou que cuidar da Amazônia vai além de proteger a natureza; é também garantir a segurança e o bem-estar das crianças e jovens que vivem na região. Ela destacou que essas crianças são o futuro e devem ter a oportunidade de crescer em um ambiente seguro e cheio de esperanças.

Essa cerimônia não apenas celebra a criação do Centro de Cooperação Policial, mas também ressalta a união entre os países amazônicos em busca de um futuro mais seguro e sustentável para a região.