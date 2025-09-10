Previsão do tempo em Umuarama para quinta-feira, 11 de setembro

Nesta quinta-feira, dia 11, a cidade de Umuarama deve apresentar um dia ensolarado, com temperaturas que oscilarão entre 17,7°C pela manhã e atingindo 35,7°C à tarde. O clima seco será destacado pela umidade relativa do ar, que ficará em torno de 21%. Essa condição proporciona um ar mais seco e uma visibilidade considerada excelente, estimada em 10 km. No entanto, essa alta temperatura pode gerar desconforto, especialmente durante as horas mais quentes do dia, e por isso é essencial que os moradores tomem cuidados extras.

O vento, que estará fraco, poderá atingir até 17 km/h, o que contribui para a sensação de estabilidade no clima. Não há previsão de chuvas ou de eventos meteorológicos adversos, garantindo um dia ideal para as atividades ao ar livre. Contudo, a baixa umidade pode trazer desconforto, principalmente para aquelas pessoas com problemas respiratórios, que devem estar atentas às suas condições.

Com relação à temperatura e umidade, é importante destacar que a alta marca de 35,7°C pode intensificar a sensação térmica. A umidade de apenas 21% sugere um ar bastante seco, o que pode impactar na hidratação e no bem-estar. Portanto, recomenda-se que todos mantenham uma boa ingestão de líquidos e evitem ficar expostos ao sol por longos períodos.

No que diz respeito ao fenômeno astronômico, o sol nasce às 6h34 e se põe às 18h26, fornecendo um extenso período de luz natural. A lua está na fase minguante, mas isso não tem influência direta nas condições climáticas do dia. A ausência de nuvens densas reforça a tendência de um tempo aberto em Umuarama.

Para a sexta-feira, dia 12, as previsões indicam um leve alívio nas temperaturas, que devem variar entre 20,9°C e 32,4°C. O céu estará parcialmente nublado e a umidade relativa do ar aumentará para cerca de 44%, resultando em um clima um pouco mais ameno e úmido. O vento pode aumentar sua velocidade, alcançando 19 km/h, mas não há previsão de risco para a população.

Assim, o clima se mantém estável e favorável, permitindo que a população planeje suas atividades diárias sem se preocupar com chuvas ou tempestades.