Você sabe qual a curvatura do seu cabelo? Veja como descobrir e cuidar!

Descobrir a curvatura do próprio cabelo pode ajudar bastante na hora da definição e dos cuidados, deixando os fios mais alinhados e saudáveis.

Saber a curvatura do cabelo é essencial para entender suas necessidades e potencializar sua saúde e beleza. Cada tipo de fio apresenta características próprias, que influenciam a forma como ele se comporta, sua resistência, a oleosidade natural e a forma ideal de tratamento.

Identificar a curvatura permite escolher produtos adequados, evitar danos e definir rotinas de cuidados mais eficientes, resultando em fios mais saudáveis, hidratados e com brilho. Além disso, compreender a curvatura ajuda na definição de penteados, cortes e técnicas de finalização que valorizam o formato.

Essa consciência sobre os fios contribui também para autoestima, já que permite aceitar e realçar a beleza natural de cada pessoa. Com informações corretas, é possível cuidar melhor do cabelo e prevenir problemas como ressecamento, quebra e frizz.

Como descobrir a curvatura do meu cabelo?

Para identificar a curvatura do cabelo, é importante observar o formato dos fios, sua densidade e o padrão de ondulação ou cachos. Os tipos principais são A, B e C, e cada um possui subtipos que detalham a intensidade da curvatura.

Saiba mais: Vitaminas em excesso fazem mal? Veja os sintomas e como tratar

Cabelo tipo A

O cabelo tipo A apresenta fios predominantemente lisos, com pouca ou nenhuma ondulação. Subtipos como A1 são totalmente lisos, retos e finos, enquanto A2 pode ter pequenas ondas muito discretas e A3 apresenta ondulações leves que ainda se mantêm próximas à raiz.

Geralmente, os cabelos A absorvem menos umidade, não formam cachos e refletem bastante a luz, o que pode gerar brilho natural. A identificação correta ajuda a escolher shampoos leves, condicionadores nutritivos e evitar produtos que pesem os fios.

Cabelos lisos tipo A. / Fonte: Canva

Cabelo tipo B

O cabelo tipo B apresenta ondulações mais perceptíveis, com formato em “S” suave. O subtipo B1 possui ondas leves e uniformes, B2 apresenta ondas mais definidas e B3 mostra ondulações intensas, que já começam a formar cachos próximos às pontas.

Esse tipo de cabelo tende a ter volume natural e pode frisar com facilidade. Reconhecer o tipo de curvatura permite escolher técnicas de finalização, produtos modeladores e máscaras hidratantes que mantêm o formato sem pesar.

Cabelos ondulados tipo B. / Fonte: Canva

Cabelo tipo C

O cabelo tipo C possui cachos definidos e curvaturas mais fechadas, que variam do C1, com cachos largos e soltos, ao C2, com cachos médios e mais compactos, e C3, com cachos bem fechados e densos. Esse tipo de cabelo geralmente apresenta maior fragilidade.

Também tem tendência ao ressecamento e necessidade de hidratação intensa. Identificar corretamente a curvatura C ajuda a aplicar tratamentos adequados, como cremes de pentear, óleos nutritivos e técnicas de fitagem que valorizam os cachos.

Cabelos cacheados e c respos tipo C. / Fonte: Canva

Como cuidar de cada tipo de curvatura?

Conhecer a curvatura do cabelo permite criar rotinas personalizadas de cuidados, prevenindo danos e potencializando a beleza natural. Cada tipo de fio exige atenção específica à hidratação, nutrição e proteção contra fatores externos, como calor e poluição.

Saiba mais: As cinco picapes médias com maior capacidade de carga no Brasil

Cabelo tipo A

Para cabelos tipo A, a prioridade é manter leveza e brilho sem pesar os fios. Recomenda-se lavar com shampoos suaves, evitar excesso de condicionador na raiz e apostar em produtos que proporcionem maciez e proteção térmica.

Subtipos A2 e A3 podem se beneficiar de modeladores leves para dar movimento, enquanto A1 precisa de hidratação regular para prevenir ressecamento e pontas duplas. Evitar chapinhas constantes ajuda a preservar a saúde natural do fio e seu brilho natural.

Cabelo tipo B

Cabelos tipo B requerem equilíbrio entre controle de volume e definição das ondas. Subtipos B1 e B2 se beneficiam de leave-in leve e finalizadores que realcem o padrão de ondulação sem endurecer os fios, deixando-os mais soltos.

O subtipo B3 pode receber hidratações mais profundas e técnicas de texturização para evitar frizz e manter os cachos uniformes. Secar com difusor ou ao ar livre, sempre aplicando protetor térmico quando necessário, ajuda a conservar a forma natural das ondas.

Cabelo tipo C

Cabelos tipo C exigem cuidados intensivos de hidratação e definição. Subtipos C1 e C2 se beneficiam de máscaras nutritivas, umectações e finalizadores cremosos, enquanto C3 precisa de hidratação ainda mais frequente, técnicas de fitagem ou dedoliss para definir os cachos e evitar frizz.

Evitar manipulação excessiva e usar pentes de dentes largos ou dedos para desembaraçar preserva a curvatura natural. Óleos e leave-ins ajudam a manter a elasticidade e a saúde do fio, garantindo cachos fortes e brilhantes.

Saiba mais: Equipe RobotBox é premiada no Salão de Robótica do Paraná