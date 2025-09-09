Cinco carros até R$ 120 mil com maior consumo de combustível

Na hora de comprar um carro, o consumo de combustível é um dos aspectos que mais influi no nosso bolso, especialmente quando os preços da gasolina estão nas alturas. Para quem dirige diariamente, essa conta pode fazer toda a diferença no final do mês, então é bom ficar de olho nos modelos que mais consomem.

Para ajudar nessa escolha, o Fipe Carros fez uma seleção dos cinco carros de até R$ 120 mil que são os “beberrões” do mercado. Os dados analisados vêm do Inmetro e do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), focando nas versões que queimam mais combustível.

Essa lista considera o consumo em megajoules por quilômetro (MJ/km). Quanto menor esse número, mais eficiente é o carro. E, para desempatar, foi considerado o uso de etanol como combustível. Vamos aos modelos!

1 – Caoa Chery Tiggo 5X

O Caoa Chery Tiggo 5X 2026 se destaca entre os modelos mais gastadores. Com suas versões Pro e Sport, conta com um motor 1.5 turbo flex que entrega até 150 cv e usa um câmbio CVT com simulação de nove marchas. O consumo energético é de 2,06 MJ/km.

Na cidade, ele faz 10 km/l com gasolina e pode chegar a 12,1 km/l na estrada. Se usar etanol, os números caem para 6,5 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. A partir de R$ 119.990, 8.254 unidades foram vendidas entre janeiro e agosto de 2025, e a linha 2026 traz um baita pacote tecnológico, incluindo uma nova central multimídia de 10,25 polegadas.

2 – Renault Oroch

Se você está pensando em uma picape, o Renault Oroch é a segunda mais gastadora da lista. Equipado com um motor 1.6 aspirado, ele gera 112 cv e parece um pouco afogado com os 1.366 kg do carro. O preço inicial é de R$ 126.690.

O Oroch faz 11,3 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada com gasolina, e 7,6 km/l e 8,1 km/l com etanol. Em termos de eficiência, o consumo energético é de 1,91 MJ/km. Com esse tamanho, é fácil de estacionar e ainda oferece um interior confortável.

3 – Chevrolet Spin

Na terceira posição, temos a Chevrolet Spin, com preço a partir de R$ 119.900. Este monovolume é equipado com um motor 1.8 flex aspirado, que entrega até 111 cv. Dependendo da versão, ela varia entre 10,5 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada, ou 11 km/l e 12,5 km/l na versão manual.

Mesmo oferecendo espaço e conforto, a Spin também é considerada “beberrona” com 1,87 MJ/km. Se você tiver uma família grande e precisa de espaço, pode pesar na balança, mas esteja ciente do consumo!

4 – Jeep Renegade

O Jeep Renegade é a quarta posição, com um motor 1.3 T270 Flex. Esse SUV é ágil, indo de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. Com um preço a partir de R$ 118.290, ele faz 11,1 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada, quando usa gasolina. O consumo energético é de 1,84 MJ/km.

Com bastante tecnologia e itens de segurança, como seis airbags, que tal enfrentar aquele trânsito morno da cidade com um pouco mais de estilo?

5 – Volkswagen Saveiro

Por fim, temos a Volkswagen Saveiro, que também é uma picape que não sai da linha, mas também consome bastante. Vem com motor 1.6 aspirado e preço inicial de R$ 109.490. Com isso, faz 11,2 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada com gasolina, apresentando um consumo energético de 1,83 MJ/km.

Com 40.201 unidades vendidas em 2025, a Saveiro ainda é uma escolha sólida para quem precisa de espaço e versatilidade, mas não esqueça de calcular o custo do combustível na sua decisão!