HBO anuncia novos projetos e gera dúvidas sobre “Pai Herói”

O mercado de dramaturgia no Brasil está bastante ativo, e a produtora Coração da Selva se destaca como um dos principais nomes da Warner Bros. Discovery, especialmente após o sucesso da série “Beleza Fatal”. Recentemente, foi anunciado que a produtora está com dois novos projetos em desenvolvimento para a plataforma HBO.

### Novas Produções

Um dos projetos em andamento será escrito por Rodrigo Castilho, um roteirista experiente que já trabalhou em canais como TV Globo, GNT, HBO, MTV e Cartoon Network. Castilho é conhecido por sua versatilidade e habilidade em criar diferentes formatos de conteúdo. O segundo projeto é uma continuação de “Beleza Fatal”, chamado “Beleza Fatal – Parte 2”, que contará novamente com atores do elenco original, incluindo Maria de Médicis e Camila Queiroz. A expectativa é que essa sequência consiga capturar o mesmo sucesso que a primeira temporada teve, tornando-se uma das produções mais relevantes na plataforma.

### Futuro de “Pai Herói”

Em contraste, há incertezas em relação ao remake de “Pai Herói”, uma novela clássica de Janete Clair, que foi exibida pela primeira vez em 1979. A autora Renata Dias Gomes, que estava trabalhando na adaptação para o streaming, recentemente foi contratada pela TV Globo para liderar uma versão feminina de “Carga Pesada”. Essa movimentação fez com que o projeto de “Pai Herói” fosse colocado em suspense, já que Renata havia sido originalmente escalada para criar uma série de 40 episódios para a HBO Max, modelo que já funcionou bem em produções anteriores.

Após o anúncio da nova contratação de Renata, o projeto de “Pai Herói” deixou de ser mencionado oficialmente e agora aguarda uma decisão da Warner sobre seu futuro.

### Mudanças Estratégicas no Streaming

A falta de novidades não se limita apenas a “Pai Herói”. Diversos outros projetos nacionais da HBO Max também estão sem atualizações, em meio a uma reestruturação global da Warner Bros. Discovery após a fusão com a Discovery. Esta reestruturação propôs um foco em equilibrar as finanças e padronizar o catálogo da plataforma, conectando as produções brasileiras aos padrões internacionais.

Embora essa estratégia possa causar atrasos em novas produções brasileiras, ela indica que a empresa está buscando um conteúdo mais coeso e sustentável. Isso não significa, no entanto, que os títulos que já demonstraram força, como “Beleza Fatal”, serão descartados ou deixados de lado. Em vez disso, a busca é por consolidar uma oferta de conteúdo que mantenha a qualidade e a relevância no mercado de streaming.