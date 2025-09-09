BYD Dolphin Mini Cargo é testado pela Grilo Mobilidade

A logística urbana está passando por uma metamorfose, e a sustentabilidade se tornou a estrela do show, especialmente para as empresas de entregas. A Grilo Mobilidade, que navega pelo mundo do transporte elétrico e soluções modernas para a “última milha”, decidiu colocar o BYD Dolphin Mini Cargo em ação. Essa versão comercial do compacto elétrico mais querido da BYD promete diminuir tanto os custos quanto as emissões, sem abrir mão da eficiência nas áreas urbanas.

O Dolphin Mini Cargo não é só uma carinha nova do modelo de passeio. Ele é projetado com um espaço de carga de 2,1 m³, que substitui o banco traseiro, e tem capacidade para carregar até 289 kg. Fantástico, né? Com uma autonomia de 280 km, ele consegue fazer entregas no coração da cidade sem precisar parar para recarregar. Ideal para o e-commerce e serviços técnicos menores, quem diria que um elétrico poderia ser tão prático?

Durante os testes, a Grilo vai observar como o mini cargo se sai em situações do dia a dia. Eles buscam entender a viabilidade técnica e os impactos financeiros e ambientais desse veículo em suas rotas. Afinal, medir o desempenho em diferentes condições é essencial para criar uma logística mais limpa e esperta.

Carlos Novaes, o CEO da Grilo, comenta que essa iniciativa é um passo dentro de uma estratégia bem maior. Ele acredita que a logística urbana precisa evoluir junto com a transformação sustentável das cidades. E o Dolphin Mini Cargo? É uma peça chave para unir tecnologia, eficiência e um futuro mais sustentável nas entregas do dia a dia.

A BYD, que já é top quando se fala em eletrificação de ônibus e carros de passeio no Brasil, agora também quer brilhar no transporte leve de cargas. Bruno Paiva, diretor da marca, ressalta que esses veículos são compactos, silenciosos e inteligentes — exatamente o que as empresas precisam para reduzir os custos logísticos e ainda cumprir metas ambiciosas de sustentabilidade.

No quesito motor, o Dolphin Mini Cargo não decepciona. Ele traz um motor elétrico com 75 cv e um torque de 13,8 kgfm. Quer mais? Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 14,9 segundos! A bateria Blade de 38 kWh permite recargas de 30% a 80% em apenas 30 minutos, e em testes práticos, a autonomia pode chegar a impressionantes 350 km. Ou seja, muito mais que os 280 km que a marca promete.

E não para por aí! O modelo também é uma boa pedida em conforto e tecnologia. Ele conta com um painel digital de 7”, uma central multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de chave presencial, seis airbags, controle de cruzeiro, e câmera e sensores de ré. Um verdadeiro exemplo de como a inovação, praticidade e sustentabilidade podem andar lado a lado no transporte urbano do futuro.