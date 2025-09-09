Volkswagen Fox 1.6 é opção de usado a partir de R$ 20.900

O Volkswagen Fox é uma daquelas histórias que marcam o coração dos apaixonados por carros. Lançado em outubro de 2003, esse hatch conquistou seu espaço tanto nas ruas do Brasil quanto fora, se tornando um ícone dos anos 2000. Produzido principalmente no Paraná, o Fox também teve uma trajetória por São Bernardo do Campo e até na Argentina. Seu grande trunfo? Ser “compacto por fora e espaçoso por dentro”, uma fórmula que agradou tanto que resultou em quase 1,3 milhão de unidades vendidas aqui.

Se você está pensando em comprar um Fox, as boas notícias são que os modelos de 2005 ainda são uma ótima pedida no mercado de usados. No Mercado Livre, por exemplo, já é possível encontrar unidades com motor 1.6 a partir de R$ 20.900. Por esse valor, você leva pra casa um carro que, mesmo com duas décadas nas costas, ainda dá conta do recado em termos de conforto e desempenho no dia a dia.

A motorização do Fox também evoluiu bastante ao longo do tempo. Ele começou com um motor 1.0 de 72 cv, mas logo passou a ter o potente 1.6 EA111 flex, que entrega até 103 cv e 14,5 kgfm de torque. Tudo isso com um câmbio manual de cinco marchas, perfeito para quem gosta de sentir o carro na mão. Com o tempo, o Fox ainda recebeu versões com motores da linha EA211, incluindo o 1.0 de três cilindros e o 1.6 16V de 120 cv, além do câmbio automatizado I-Motion, uma inovação da época.

E quem já sentou no banco do Fox sabe que o espaço interno é um dos seus grandes atrativos. Ele se compara em tamanho ao Gol, mas com um teto alto e um para-brisa mais recuado, a cabine passa uma sensação de amplitude que é difícil de encontrar em compactos. O banco traseiro que desliza é uma mão na roda para ajustar o espaço entre os passageiros e o porta-malas, algo que faz toda a diferença em viagens.

O Fox passou por três atualizações visuais: a primeira em 2007, seguida de um facelift em 2009 e a última grande reestilização em 2014. Durante esse período, a versão Sportline surgiu como a mais completa, oferecendo itens que até hoje impressionam, como ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. Isso fez com que ele fosse muito competitivo entre os compactos da época.

Agora, se você busca um carro usado confiável e com uma boa relação custo-benefício, o Fox de 2005 ainda é uma excelente escolha. Com seu espaço interno, mecânica robusta e preços acessíveis, ele continua sendo um dos hatches mais equilibrados da sua categoria, mesmo após 20 anos de história.