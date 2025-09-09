Ford convoca quase 1,5 milhão de carros por defeito na câmera de ré

A Ford decidiu fazer barulho! Anunciou um recall nos Estados Unidos que vai atingir impressionantes 1,46 milhão de veículos. O motivo? Um problema na câmera de ré que pode fazer a imagem ficar invertida, distorcida ou até completamente em branco. Isso, sem dúvida, eleva o risco de acidentes, como destacou a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) recentemente.

Esse chamado envolve modelos fabricados entre 2015 e 2019, como o Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, as picapes da linha F (F-250, F-350, F-450 e F-550), além do Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline e Ranger. Se você tem um desses, é bom ficar atento e dar um pulo na concessionária para consertar a questão.

Imagine você dirigindo e, ao engatar a marcha à ré, a tela do seu carro exibe nada além de uma tela em branco ou uma imagem confusa. Quem já passou por isso sabe que uma câmera de ré confiável é uma verdadeira mão na roda, especialmente em manobras apertadas ou em estacionamento – acaba sendo a diferença entre uma baliza tranquila e um mini estresse.

A NHTSA também comenta que, apesar de todo esse montante de carros afetados, até agora não há relatos de acidentes ou feridos diretamente ligados a essa falha. Mas, como sempre, é melhor não arriscar. O reparo é gratuito e vai ser realizado nas concessionárias autorizadas pela Ford, então vale a pena não deixar para depois.

E não para por aí! Essa situação também afeta os fornecedores. A Magna International, que é a responsável pela produção das câmeras de ré, informou que irá recolher mais de 250 mil câmeras que foram usadas tanto em veículos da Ford quanto da Stellantis.

A Ford está se mexendo para garantir que tudo se resolva rapidamente e que a segurança dos motoristas esteja sempre em primeiro lugar. Eles estão colaborando com a Magna e suas concessionárias para acelerar todo o processo de substituição das câmeras. Afinal, todo entusiasta automotivo sabe que a segurança ao volante deve ser sempre a prioridade número um!