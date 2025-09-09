Motos mais vendidas até 8 de setembro de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 continua dominando as vendas de motos no Brasil, segundo os últimos dados da Fenabrave. Até 8 de setembro, a CG 160 emplacou 12.389 unidades, mantendo sua posição como a preferida dos motociclistas brasileiros. É aquela companheira do dia a dia que não decepciona, não é mesmo?

Na sequência, a Honda Biz aparece como a segunda mais vendida, com 6.372 motos emplacadas. Um verdadeiro curinga nas cidades, ideal para enfrentar o trânsito com facilidade. E falando em prático, quem não adora a Honda Pop 110i? Com 5.560 emplacamentos, ela é perfeita para quem busca economia e agilidade.

Quarto lugar vai para a Honda NXR 160 Bros, que vendeu 5.117 unidades. Esse modelo, além de robusto, é maravilhoso para aqueles que gostam de encarar estradas. Logo, a Sport 110i entra como a primeira moto fora da linha Honda, com 2.379 vendas. É uma opção legal para quem busca um pouco de conforto e estilo.

Fechando o nosso top 6, temos a Yamaha YBR 150, que conseguiu alcançar 2.259 unidades vendidas. Uma moto bem reconhecida, que agrada pela sua estabilidade e desempenho.

Agora, vamos falar dos modelos que estão em seguida. A Honda CB 300F ocupa a sétima posição, com 1.671 motos vendidas, oferecendo um pouco mais de potência para quem curte estradas e maior velocidade. A Honda PCX 160, com 1.354 unidades, vem logo atrás, uma escolha certa para quem valoriza conforto na cidade. E a Yamaha Fazer 250? Com 1.294 emplacamentos, ela é um verdadeiro sonho para muitos motociclistas, oferecendo a combinação ideal entre estilo e performance.

Por último, mas não menos importante, temos a Shineray XY 125 com 1.218 unidades. É uma ótima opção para quem busca uma moto econômica e prática.

Assim, o ranking das motos mais vendidas reflete bem o gosto do brasileiro, que valoriza não só a eficiência, mas também a estética e a economia. Afinal, quem dirige muito por aí sabe que a moto pode ser uma parceira essencial nas aventuras diárias.