Bazar na Acipg traz produtos importados com preços especiais

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (Acipg) realizará no próximo sábado, dia 13 de setembro, a edição 2025 do Bazar do Instituto Avante. O evento acontecerá das 8h às 18h na sede da Acipg e oferece a comunidade a chance de adquirir produtos importados que foram apreendidos pela Receita Federal a preços acessíveis. A renda arrecadada será destinada integralmente ao projeto social que apoia estudantes da rede pública.

No bazar, será possível encontrar uma variedade de itens, incluindo perfumes, eletrônicos, brinquedos, equipamentos de som, produtos de informática, celulares, videogames, relógios digitais, varas de pesca e utensílios domésticos. Os produtos estarão disponíveis com um limite de compra de R$ 1.500 por CPF. Os compradores poderão parcelar os valores em até três vezes e ganhar 10% de desconto se optarem por pagamento à vista via PIX. Vale destacar que, por se tratar de produtos apreendidos, esses itens não possuem garantia e não podem ser trocados.

A presidente da Acipg, Giorgia Bin Bochenek, enfatiza a importância do envolvimento da comunidade no evento. Segundo ela, “cada compra no bazar se transforma em investimento direto na educação de jovens talentos da nossa cidade.” No ano anterior, o evento foi um sucesso, com muitos produtos esgotando nas primeiras horas de funcionamento, o que demonstrou o grande apoio da população.

O Instituto Avante, promovido pela Acipg, oferece educação complementar gratuita para estudantes do ensino médio da rede pública, com aulas de português, matemática, empreendedorismo, educação financeira e marketing. O projeto visa preparar os jovens para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos no ensino superior, com as aulas realizadas na Unisecal.

As inscrições para as novas turmas de 2026 estarão disponíveis em breve no site da Acipg. Para mais informações sobre o bazar, interessados podem entrar em contato pelo telefone (42) 3220-7200.

Serviço:

Bazar do Instituto Avante

Data: 13/09/2025 (sábado)

Horário: 8h às 18h

Local: Sede da ACIPG

Informações: (42) 3220-7200