Previsão do tempo para quarta-feira em Umuarama

Nesta quarta-feira, 10 de outubro, o tempo em Umuarama será predominantemente ensolarado, ideal para atividades ao ar livre. As temperaturas estarão agradáveis, com a expectativa de que a máxima chegue a 32ºC e a mínima fique em torno de 12,9ºC. Essa variação de temperatura é considerada uma amplitude térmica significativa. A umidade do ar estará baixa, com uma média de 43%, o que sugere que os moradores devem se atentar à hidratação. A visibilidade na cidade será boa, com cerca de 10 km, facilitando o deslocamento dos cidadãos.

Os moradores podem esperar um céu claro durante a maior parte do dia, o que pode intensificar a sensação de calor. No entanto, a baixa umidade deve ajudar a tornar o clima mais confortável. O índice de radiação UV estará em torno de 2,2, caracterizando um nível moderado. Isso significa que é recomendável usar proteção solar básica se você planeja ficar exposto ao sol por longos períodos. Os ventos na região serão leves, não ultrapassando os 19,1 km/h, o que não terá um impacto significativo nas condições climáticas.

Astronomicamente, o sol vai nascer às 6h35 e se pôr às 18h25, proporcionando um dia bem iluminado. A lua estará na fase minguante, com 93% de iluminação, nascendo às 21h39 e se pondo às 8h18. Embora a fase da lua não afete diretamente o clima, ela contribui para que as noites permanecem claras, o que pode ajudar a explicar a temperatura registrada.

Quanto à previsão para os próximos dias, na quinta-feira, 11 de outubro, a temperatura deve aumentar, alcançando a máxima de 34ºC e a mínima de 16,3ºC. O dia continuará ensolarado e seco, com a umidade ainda mais baixa, em torno de 28%. Os ventos serão fracos, em torno de 18,4 km/h, mantendo as condições favoráveis para atividades ao ar livre. Assim, é importante que as pessoas continuem a se hidratar e a usar protetor solar.

Prepare-se, portanto, para um dia quente e seco em Umuarama amanhã.