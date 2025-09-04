Ficha técnica e preços: descubra o Fipe Carros

O Citroën Basalt Dark Edition 2026 chegou com tudo, e promete fazer barulho no segmento dos SUVs cupês. Ele entra na briga direto com modelos como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera, e, com um preço sugerido de R$ 114.990,00, vem para mostrar que a Citroën está atenta às demandas do mercado. Vale lembrar que, no primeiro semestre de 2025, a marca teve um crescimento impressionante de 37% em vendas, então é de se esperar que essa nova versão faça ainda mais sucesso.

Um dos grandes destaques dessa linha é a Dark Edition. Ao contrário do que muitos podem pensar, não se trata de uma edição limitada. Essa versão permanente traz um visual mais moderno e urbano, peça-chave para aqueles que buscam estilo sem abrir mão da funcionalidade. O motor também é uma … de respeito: trata-se de um 1.0 turbo com 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, combinado a um câmbio CVT que simula sete marchas. Para quem adora pegar a estrada, esse setup promete entrega rápida e uma condução suave.

Falando em dimensões, o Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m. Ele é um pouquinho menor que o Aircross, mas não deixe isso enganar: o porta-malas tem uma capacidade impressionante de 490 litros. Com certeza, um espaço que vai agradar em viagens longas, afinal, quem não precisa de espaço para as malas, né?

Equipamentos de série do Citroën Basalt Dark Edition 2026

O que vem de série nessa belezura? Vamos lá! Tem uma porta USB tipo A para recarga e dados, além de uma tomada 12V no painel. E para os passageiros do banco de trás, são duas portas USB tipo C com carregamento rápido. Praticidade é a palavra da vez! Para a segurança, ele vem equipado com 4 airbags e um som de qualidade, com 6 alto-falantes para preencher o carro todo com música durante as viagens.

Se você aprecia conforto, pode contar com ar-condicionado automático e digital, e os bancos com revestimento premium na cor cinza são um verdadeiro charme. E a segurança dos pequenos também foi muito bem pensada: os bancos traseiros têm apoio de cabeça regulável e recursos de fixação para cadeirinhas. Isso dá uma segurança extra e permite que a família viaje tranquila.

Outro ponto que merece destaque é a central multimídia Citroën Connect com tela de 10 polegadas. O recurso de espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay é uma mão na roda quando precisamos acessar o celular enquanto dirigimos. E para completar, o painel de instrumentos é digital e tem 7 polegadas, com detalhes em costura vermelha que dão um toque especial ao interior.

Ficha técnica do Citroën Basalt Dark Edition 2026

Para os curiosos de plantão, aqui vai um resumo da ficha técnica que vale a pena conferir:

Motor: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv a 5750 rpm

130 cv a 5750 rpm Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm

20,4 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máx.: 199 km/h

199 km/h 0-100 km/h: 9,6 s

9,6 s Consumo Cidade: 8,4 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina)

8,4 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina) Consumo Estrada: 9,6 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina)

9,6 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina) Capacidade do tanque: 47 litros

47 litros Peso líquido: 1191 kg

Se você é daqueles que adora um carro que entrega performance e ainda permite levar toda a família e as bagagens, o Basalt Dark Edition pode ser a escolha certa! Deixe a estrada entrar na sua vida e divirta-se ao volante!