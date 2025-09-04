Forbes acaba de atualizar lista com os 10 mais ricos do planeta; veja novidades

A Forbes, uma das revistas mais conceituadas no ramo da economia, atualizou seu top 10 de mais ricos do mundo.

A Forbes é uma das publicações mais influentes no mundo financeiro e de negócios, reconhecida por suas listas anuais que destacam as pessoas mais ricas, empresas mais valiosas e tendências econômicas globais.

Seu conteúdo oferece informações detalhadas sobre fortunas, investimentos, patrimônio líquido e estratégias de crescimento, tornando-se referência para investidores, profissionais e curiosos sobre economia.

Além disso, a revista acompanha mudanças de mercado, flutuações de ativos e movimentações de grandes bilionários, ajudando a compreender o panorama econômico mundial. Entender os rankings da Forbes permite analisar padrões de riqueza, setores mais lucrativos e trajetórias inspiradoras de sucesso.

Forbes atualiza top 10 mais ricos do mundo

A cada ano, a Forbes atualiza o ranking das pessoas mais ricas do mundo, oferecendo informações detalhadas sobre fortuna, empresas e investimentos. Conhecer o top 10 do ranking permite compreender setores mais lucrativos, estratégias de crescimento e a diversidade de áreas que geram riqueza global.

Saiba mais: Precisando descongelar a geladeira? Veja 10 dicas excelentes para não perder tempo!

10. Warren Buffett

Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, possui patrimônio líquido de US$ 150,4 bilhões. Conhecido como o “Oráculo de Omaha”, iniciou investimentos ainda jovem e construiu um império empresarial que inclui Geico, Duracell e Dairy Queen.

Com 95 anos, mantém presença ativa na empresa, apesar de anunciar saída do cargo de CEO no fim de 2025. Buffett combina experiência em investimentos de longo prazo com análise rigorosa de mercado, consolidando sua posição entre os mais ricos.

9. Jensen Huang

Jensen Huang, cofundador da Nvidia, tem patrimônio de US$ 150,4 bilhões. Nascido em Taiwan e criado nos Estados Unidos, transformou a Nvidia em referência global em GPUs e inteligência artificial, adentrando nas áreas de inovação.

Aos 62 anos, enfrenta desafios do mercado e concorrência internacional, mas mantém influência estratégica na companhia que abriu capital em 1999. Huang também lidera projetos inovadores em IA, consolidando sua importância tecnológica global.

8. Steve Ballmer

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft e proprietário do Los Angeles Clippers, possui US$ 151,3 bilhões. Colega de Bill Gates, ingressou na Microsoft em 1980 e liderou a empresa entre 2000 e 2014. Após se aposentar, ampliou sua fortuna com investimentos em esportes e tecnologia.

7. Bernard Arnault

Bernard Arnault, CEO da LVMH, acumula US$ 154,1 bilhões. Aos 76 anos, o bilionário francês expande seu império de luxo, que inclui marcas como Louis Vuitton, Dior e Tiffany & Co. Arnault aumentou sua fortuna em US$ 11,2 bilhões no último mês, refletindo a confiança do mercado do conglomerado.

6. Sergey Brin

Sergey Brin, cofundador do Google, possui patrimônio líquido de US$ 165,9 bilhões. Aos 51 anos, mantém participação ativa na Alphabet e supervisiona projetos de inteligência artificial, incluindo o Gemini AI.

Brin fundou o Google ao lado de Larry Page, consolidando uma das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo até hoje. Sua trajetória destaca inovação e capacidade de adaptação às mudanças do mercado digital.

5. Larry Page

Larry Page, também cofundador do Google, tem US$ 178,3 bilhões. Aos 52 anos, integra o conselho da Alphabet e lidera investimentos em projetos futuristas, incluindo pesquisas sobre longevidade e exploração espacial. Page mantém participação significativa no Google.

Saiba mais: Pré-vendas do novo Avatr 07 2026 começam na China em setembro

4. Jeff Bezos

Jeff Bezos, fundador da Amazon, acumula US$ 240,9 bilhões. Aos 61 anos, lidera projetos aeroespaciais pela Blue Origin e mantém investimentos em diversas startups. Bezos transformou o comércio eletrônico global e continua expandindo a Amazon em serviços de nuvem e entretenimento.

3. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, possui patrimônio de US$ 253 bilhões. Aos 41 anos, lidera a maior rede social do mundo e expande o ecossistema Meta com Instagram e WhatsApp. Apesar de perdas recentes devido a investimentos em inteligência artificial, Zuckerberg mantém cerca de 13% das ações da empresa.

2. Larry Ellison

Larry Ellison, fundador da Oracle, tem US$ 270,9 bilhões. Aos 80 anos, continua atuando como presidente do conselho e diretor de tecnologia. Ellison perdeu cerca de US$ 28,7 bilhões recentemente devido à queda das ações da Oracle, mas segue controlando projetos de grande porte.

1. Elon Musk

Elon Musk lidera o ranking com US$ 415,6 bilhões. Aos 53 anos, atua como CEO da Tesla e SpaceX, presidente da rede X e fundador da xAI. Musk aumentou recentemente sua fortuna em US$ 14,4 bilhões devido à valorização das ações da Tesla.

Sua trajetória inclui a criação do PayPal, a fundação da SpaceX, liderança na Tesla e inovação em inteligência artificial, consolidando sua posição como o bilionário mais influente do mundo, que ocupa o primeiro lugar há alguns anos.

Veja mais: Números consolidados de 01/09/2025 estão disponíveis