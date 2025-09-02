Números consolidados de 01/09/2025 estão disponíveis

Na última segunda-feira, 1º de setembro de 2025, o Jornal Nacional alcançou um pico de 30 pontos de audiência, destacando-se especialmente quando William Bonner anunciou sua saída da bancada, programada para o dia 3 de novembro. Esse momento gerou grande expectativa e atraiu a atenção dos telespectadores.
A popularidade do telejornal teve um efeito positivo sobre as programações seguintes. As novelas Dona de Mim e Vale Tudo também registraram altos índices de audiência na cidade de São Paulo, alcançando novos recordes. A novela Dona de Mim teve uma média de 25,8 pontos, enquanto Vale Tudo atingiu 29,1 pontos.
Por outro lado, a audiência da Record permaneceu estável com a reprise de A Escrava Isaura, que garantiu a vice-liderança para a emissora, mas não houve grandes mudanças em relação aos números da programação. A audiência do SBT, no entanto, enfrentou dificuldades. A série E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe? teve uma queda significativa e perdeu público, impactando negativamente os índices da emissora.
Os números de audiência na capital paulista no dia 1º de setembro foram os seguintes:
- Hora Um: 5,0
- Bom Dia SP: 9,3
- Bom Dia Brasil: 9,8
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
- Mais Você: 7,7
- SP1: 10,5
- Globo Esporte: 10,7
- Jornal Hoje: 11,3
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,6
- Edição Especial: História de Amor: 13,6
- Sessão da Tarde: Jogada Certa: 12,7
- SPTV: 16,4
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,3
- Êta Mundo Melhor!: 22,2
- SP2: 25,1
- Dona de Mim: 25,8
- Jornal Nacional: 27,5
- Vale Tudo: 29,1
- Estrela da Casa 2: 17,3
- Tela Quente: A Baleia: 10,4
- Jornal da Globo: 6,2
- Conversa com Bial: 4,7
- Dona de Mim (reapresentação): 4,4
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9
Na Record, as principais audiências foram:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã SP: 3,7
- Fala Brasil: 4,2
- Hoje em Dia: 4,0
- Cidade Alerta: 4,0
- Jornal da Record: 6,4
No SBT, os números incluíram:
- SBT Manhã: 2,4
- Bom Dia & Cia: 1,5
- Casos de Família: 3,2
- Programa do Ratinho: 4,6
Esses dados refletem a audiência na região metropolitana de São Paulo, onde cada ponto equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados em 2025, sendo uma medida importante para o mercado publicitário.