Números consolidados de 01/09/2025 estão disponíveis

Na última segunda-feira, 1º de setembro de 2025, o Jornal Nacional alcançou um pico de 30 pontos de audiência, destacando-se especialmente quando William Bonner anunciou sua saída da bancada, programada para o dia 3 de novembro. Esse momento gerou grande expectativa e atraiu a atenção dos telespectadores.

A popularidade do telejornal teve um efeito positivo sobre as programações seguintes. As novelas Dona de Mim e Vale Tudo também registraram altos índices de audiência na cidade de São Paulo, alcançando novos recordes. A novela Dona de Mim teve uma média de 25,8 pontos, enquanto Vale Tudo atingiu 29,1 pontos.

Por outro lado, a audiência da Record permaneceu estável com a reprise de A Escrava Isaura, que garantiu a vice-liderança para a emissora, mas não houve grandes mudanças em relação aos números da programação. A audiência do SBT, no entanto, enfrentou dificuldades. A série E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe? teve uma queda significativa e perdeu público, impactando negativamente os índices da emissora.

Os números de audiência na capital paulista no dia 1º de setembro foram os seguintes:

Hora Um : 5,0

: 5,0 Bom Dia SP : 9,3

: 9,3 Bom Dia Brasil : 9,8

: 9,8 Encontro com Patrícia Poeta : 7,3

: 7,3 Mais Você : 7,7

: 7,7 SP1 : 10,5

: 10,5 Globo Esporte : 10,7

: 10,7 Jornal Hoje : 11,3

: 11,3 Edição Especial: Terra Nostra : 12,6

: 12,6 Edição Especial: História de Amor : 13,6

: 13,6 Sessão da Tarde: Jogada Certa : 12,7

: 12,7 SPTV : 16,4

: 16,4 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 19,3

: 19,3 Êta Mundo Melhor! : 22,2

: 22,2 SP2 : 25,1

: 25,1 Dona de Mim : 25,8

: 25,8 Jornal Nacional : 27,5

: 27,5 Vale Tudo : 29,1

: 29,1 Estrela da Casa 2 : 17,3

: 17,3 Tela Quente: A Baleia : 10,4

: 10,4 Jornal da Globo : 6,2

: 6,2 Conversa com Bial : 4,7

: 4,7 Dona de Mim (reapresentação) : 4,4

: 4,4 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9

Na Record, as principais audiências foram:

Balanço Geral Manhã : 1,8

: 1,8 Balanço Geral Manhã SP : 3,7

: 3,7 Fala Brasil : 4,2

: 4,2 Hoje em Dia : 4,0

: 4,0 Cidade Alerta : 4,0

: 4,0 Jornal da Record: 6,4

No SBT, os números incluíram:

SBT Manhã : 2,4

: 2,4 Bom Dia & Cia : 1,5

: 1,5 Casos de Família : 3,2

: 3,2 Programa do Ratinho: 4,6

Esses dados refletem a audiência na região metropolitana de São Paulo, onde cada ponto equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados em 2025, sendo uma medida importante para o mercado publicitário.