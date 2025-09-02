Notícias

Números consolidados de 01/09/2025 estão disponíveis

Autor Rodrigo Campos
William Bonner. Foto: Reprodução/Jornal Nacional (Globo)
confira os números consolidados de 01/09/2025

Na última segunda-feira, 1º de setembro de 2025, o Jornal Nacional alcançou um pico de 30 pontos de audiência, destacando-se especialmente quando William Bonner anunciou sua saída da bancada, programada para o dia 3 de novembro. Esse momento gerou grande expectativa e atraiu a atenção dos telespectadores.

A popularidade do telejornal teve um efeito positivo sobre as programações seguintes. As novelas Dona de Mim e Vale Tudo também registraram altos índices de audiência na cidade de São Paulo, alcançando novos recordes. A novela Dona de Mim teve uma média de 25,8 pontos, enquanto Vale Tudo atingiu 29,1 pontos.

Por outro lado, a audiência da Record permaneceu estável com a reprise de A Escrava Isaura, que garantiu a vice-liderança para a emissora, mas não houve grandes mudanças em relação aos números da programação. A audiência do SBT, no entanto, enfrentou dificuldades. A série E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe? teve uma queda significativa e perdeu público, impactando negativamente os índices da emissora.

Os números de audiência na capital paulista no dia 1º de setembro foram os seguintes:

  • Hora Um: 5,0
  • Bom Dia SP: 9,3
  • Bom Dia Brasil: 9,8
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
  • Mais Você: 7,7
  • SP1: 10,5
  • Globo Esporte: 10,7
  • Jornal Hoje: 11,3
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,6
  • Edição Especial: História de Amor: 13,6
  • Sessão da Tarde: Jogada Certa: 12,7
  • SPTV: 16,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,3
  • Êta Mundo Melhor!: 22,2
  • SP2: 25,1
  • Dona de Mim: 25,8
  • Jornal Nacional: 27,5
  • Vale Tudo: 29,1
  • Estrela da Casa 2: 17,3
  • Tela Quente: A Baleia: 10,4
  • Jornal da Globo: 6,2
  • Conversa com Bial: 4,7
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,4
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9

Na Record, as principais audiências foram:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,7
  • Fala Brasil: 4,2
  • Hoje em Dia: 4,0
  • Cidade Alerta: 4,0
  • Jornal da Record: 6,4

No SBT, os números incluíram:

  • SBT Manhã: 2,4
  • Bom Dia & Cia: 1,5
  • Casos de Família: 3,2
  • Programa do Ratinho: 4,6

Esses dados refletem a audiência na região metropolitana de São Paulo, onde cada ponto equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados em 2025, sendo uma medida importante para o mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor