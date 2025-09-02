Kia Stonic 2026 chega ao Brasil para competir com Pulse e Tera

No dia 1º de setembro, a Kia deu um gostinho do que está por vir com o novo Stonic. O SUV compacto, super apreciado, passou por uma reestilização e suas novas linhas foram reveladas em uma prévia na Europa, antes do Salão de Munique. E para a alegria dos fãs brasileiros, o Grupo Gandini, representante da marca no Brasil, confirmou que o Stonic atualizado vai desembarcar por aqui.

A expectativa é grande, mas a Kia deixou claro que ainda estamos na fase de homologação e a data de lançamento ainda não foi definida. Atualmente, o Stonic está sendo vendido no Brasil na versão 2024/2025, chamada C.253. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo e um sistema de eletrificação leve, tudo por R$ 154.990. Para quem se preocupa com economia de combustível, esse motor turbo faz toda a diferença!

Como é o novo Stonic

Desde seu lançamento em 2017, o Kia Stonic estava aguardando por uma atualização. E finalmente, essa transformação aconteceu! A nova versão segue a linha de design contemporâneo da Kia, se inspirando em modelos elétricos que já estão circulando no mercado, como o EV5.

Do lado de fora, as mudanças são notáveis. Os faróis agora têm tecnologia LED e foram repaginados para se conectar com a grade redesenhada. As lanternas traseiras se estendem mais pelas laterais, conferindo um estilo mais robusto. E as rodas de liga leve? Uma novidade que já chama atenção, existindo opções de 16 e 17 polegadas. Ah, e não podemos esquecer das novas cores: Verde Aventureiro e Azul Iate, que trazem mais vida à paleta do Stonic.

Mas o grande salto está por dentro. O interior, que tinha um visual considerado simples por muitos, agora brilha. Um painel modernizado ocupa o espaço com duas telas de 12,3 polegadas, trocando os antigos instrumentos analógico-digitais e a central multimídia de 8″ por algo mais atual e atraente. Além disso, os comandos para o ar-condicionado e a multimídia agora são sensíveis ao toque e o volante ganhou um redesign que promete mais conforto.

Outra adição é um carregador sem fio para smartphones, algo que muitos motoristas apreciam, especialmente em viagens longas. O Stonic também traz portas USB-C, iluminação ambiente e o aplicativo Kia Connect, que oferece a possibilidade de usar a chave digital e acessar informações do veículo de forma remota.

No que diz respeito ao motor, pelo menos na Europa, o Stonic mantém o motor 1.0 turbo de três cilindros que já conhecemos. A novidade é uma versão sem eletrificação, que não estava disponível em nosso mercado. Por aqui, o modelo seguirá com o motor que já é nosso velho conhecido, o 1.0 TGDI, só que com o sistema híbrido leve de 48 volts que deixa a experiência mais econômica e fluida.

Quem é apaixonado por carros sabe que cada detalhe conta, e o novo Stonic parece ter acertado em cheio na combinação de design, tecnologia e eficiência.