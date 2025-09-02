Smart ForTwo retorna com novo nome e fabricação na China

A Smart está de volta ao jogo, e dessa vez com um modelo que promete fazer a alegria de quem ama carros pequenos e ágeis. Depois de um certo tempo fora dos holofotes, a marca, que agora é gerida em parceria com a Geely, traz uma novidade que muita gente esperava: o novo ForTwo, agora rebatizado de #2.

Com lançamento previsto para o final de 2026, essa belezura vai chegar para reviver toda a nostalgia de quem já teve um ForTwo. É bom lembrar que ele será um carro elétrico, construído em uma nova plataforma ultracompacta, e vai seguir o estilo de design já conhecido da Mercedes-Benz. O #2 será montado na China, seguindo as tendências atuais de produção da indústria automotiva.

Por enquanto, parece que o novo hatchback elétrico vai atuar principalmente em mercados como China e Europa. No Brasil, o nome pode gerar algumas confusões, então há uma expectativa de que não o vejamos tão cedo por aqui. Afinal, quem tem experiência em pilotar em grandes cidades sabe como é essencial ter um carro pequeno para driblar o trânsito.

Design e Estilo

Os teasers que foram divulgados mostram que a Smart manteve a silhueta característica do ForTwo, mas com um toque de modernidade. A nova versão parece mais angular e menos arredondada, o que dá um charme diferente ao carro. E ao contrário dos modelos antigos que ainda tinham motores a combustão, o #2 será puramente elétrico. Isso facilita muito na hora de manobrar na cidade, um verdadeiro alívio para quem vive em áreas congestionadas.

Espaço Interno e Tecnologia

Por mais que o espaço interno seja uma preocupação em carros tão pequenos, a nova plataforma promete um interior mais espaçoso do que os modelos anteriores. Imagino que, ao dirigir, você vai notar a diferença, especialmente em viagens curtas pela cidade. Sem esquecer do avanço na tecnologia de baterias, que deve dar um fôlego a mais em relação ao antigo ForTwo elétrico.

O Mercado e Preços

A grande questão que todo mundo se faz é: quanto isso vai custar? Na Europa, modelos como o VW ID.1 devem começar em torno de 20 mil euros. Se o preço do Smart #2 ficar muito acima disso, pode ser que as pessoas optem por hatchbacks mais práticos e, quem sabe, mais em conta, como o novo Twingo elétrico que a Renault está preparando. Para quem busca um carro individual e ágil, sempre bom lembrar que a praticidade pode falar mais alto.

Num mercado que tem adotado carros cada vez maiores, o retorno de um compacto é um sopro de frescor. Para nós, apaixonados por carros, é empolgante saber que, mesmo diante do crescimento de SUVs e modelos maiores, ainda há espaço para pequenos veículos que fazem a diferença no dia a dia. É só torcer para que essa novidade chegue logo nas ruas!