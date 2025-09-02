Audi anuncia lançamento de novos Q5 e Q5 Sportback no Brasil em 2025

A Audi está prestes a agitar o mercado brasileiro com a nova geração dos Q5 e Q5 Sportback, que chegam por aqui ainda este ano. Apresentados na Europa em setembro do ano passado, esses SUVs prometem muito, trazendo uma motorização turbo 2.0 com impressionantes 272 cv. Mas, sem eletrificação por enquanto, já dá para sentir o gostinho do que vem por aí.

Esses novos modelos são baseados na plataforma PPC, a mesma que fez sua estreia com o A5 aqui no Brasil. Com 4.717 mm de comprimento, eles cresceram 35 mm em relação à geração anterior, mantendo as mesmas dimensões em largura e altura, com um entre-eixos de 2.820 mm. A evolução é visível e deve trazer um toque moderno e elegante ao visual, que, por sinal, está de cara nova.

No design, o Q5 incorpora a nova identidade da marca, com linhas mais arredondadas, faróis afilados e uma grade que se destaca. Quem curte o pacote S-Line vai se apaixonar. No interior, a tendência de adotar mais tecnologia é clara: três telas e a redução de botões físicos tornam a experiência a bordo mais limpa e sofisticada. Os botões na porta do motorista e o volante de base achatada são um charme à parte.

Falando em motorização, o carro vem equipado com um motor 2.0 turbo que entrega 40,8 kgfm de torque. Por enquanto, não teremos versões eletrificadas à disposição aqui, apesar de saber que na Europa a Audi está apostando em híbridos-leves que combinam o motor a um elétrico. As versões plug-in ainda vão demorar um pouco para aparecer.

Xereta do nosso mercado, a Audi ainda não revelou os preços, versões e equipamentos exatos para os lançamentos. No entanto, podemos esperar um repertório cheio de tecnologias e assistentes à bordo. Para ter uma ideia, atualmente, o Q5 custa entre R$ 399.990 e R$ 502.990, enquanto o Sportback fica na faixa de R$ 510.990 a R$ 532.990 — todos eles já são híbridos plug-in, mas não se sabe ainda sobre a nova geração.

É bem possível que muita gente se preocupe apenas com o visual e a motorização, mas quem passa muito tempo no trânsito sabe como uma boa tecnologia embarcada pode fazer toda a diferença. E estamos ansiosos para ver o que mais a Audi vai oferecer com esses lançamentos!