Bárbara Reis transforma visual para papel em Três Graças

A atriz Bárbara Reis, conhecida por seu papel de destaque na novela “Terra e Paixão”, está de volta ao horário nobre da Globo em um novo desafio. Ela foi confirmada no elenco de “Três Graças”, uma novela escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A estreia da trama está marcada para 20 de outubro e ocupará o espaço deixado pelo remake de “Vale Tudo”.

Antes de iniciar as gravações, Bárbara passou por uma significativa transformação em seu visual. Ela adotou o corte “pixie cut” em tons loiros, um processo que levou cerca de oito horas em um salão. Em suas palavras, a mudança foi uma experiência libertadora: “No começo, bateu aquela insegurança: ‘Será que vai combinar comigo?’ Mas quando me vi pronta, foi libertador. Senti uma sensação de frescor e liberdade, como um reencontro comigo mesma”, compartilhou a atriz.

Bárbara também afirmou que essa mudança não se limita à aparência. “O corte revela algo que já estava dentro de mim e que agora aparece com mais clareza. Me senti renovada, forte, mais leve e, ao mesmo tempo, poderosa”, declarou. Para a atriz, a nova aparência tem uma conexão direta com sua personagem na novela, ajudando a expressar elementos internos que ela enfrenta ao longo da história.

A trama de “Três Graças” se concentra na vida de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. Ela é uma mulher que vive em uma comunidade fictícia em São Paulo e enfrenta diversos desafios pessoais e sociais. Gerluce é filha de Lígia Maria das Graças, interpretada por Dira Paes, e mãe de Joélly, uma jovem vivida por Alana Cabral. A história destaca um ciclo de gravidez precoce que atinge três gerações da família, e Gerluce está determinada a mudar essa realidade, buscando dar à filha oportunidades que não teve.

O autor Aguinaldo Silva descreve Gerluce como um símbolo de esperança e resistência. Ele destaca que “Gerluce é uma mulher que luta para não perder a esperança. Ela acredita que todos têm o direito de viver melhor e precisam lutar por isso”. A trama se intensifica quando Gerluce, que trabalha como cuidadora de uma idosa chamada Josefa, descobre que sua patroa, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e o amante Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, estão envolvidos em um esquema de falsificação de medicamentos. Essa prática ameaça a saúde da comunidade e da própria mãe de Gerluce.

O clímax da história se dá quando Gerluce encontra uma quantia significativa de dinheiro escondida dentro de uma estátua na mansão onde trabalha. Isso gera um dilema moral: até onde ela irá para proteger o bem maior?

Com um total de 197 capítulos planejados, “Três Graças” irá explorar temas de mistério e crítica social, trazendo também um toque de ironia sobre a realidade brasileira. O diretor artístico Luiz Henrique Rios comentou que a produção terá um tom de tragicomédia, buscando um estilo vibrante e intenso. “Esse é o jogo que pretendemos construir, com uma interpretação que não será totalmente naturalista. A novela tem muita cor e vibração”, afirmou Rios.

A equipe de roteiristas inclui nomes experientes e novas vozes, como Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia, o que reforça o objetivo de unir tradição e inovação na programação da Globo.