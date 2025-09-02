Mundo Automotivo

Golf GTI abandonado ganha sua primeira lavagem em 10 anos

Autor Rodrigo Campos
Veja este Golf GTI abandonado receber sua primeira lavagem em 10 anos

Cuidar do carro, para o Larry Kosilla, é uma verdadeira paixão. Para ele, não se trata apenas de tirar a sujeira depois de um dia de chuva, mas de um detalhamento completo que vai deixar o seu veículo com cara de novo, tanto por dentro quanto por fora. Ele investe em uma linha de produtos que promete proteger seu carro por muitos e muitos anos.

É aí que entra a Ammo NYC. Larry fundou seu lava-rápido em 2008 e percebeu que havia uma necessidade de proteger a pintura dos carros. Ele começou a trabalhar com químicos e desenvolver fórmulas que garantem que as superfícies exteriores continuem brilhando como se tivessem saído da fábrica.

O resultado? Uma empresa super conceituada, com uma clientela de peso e um canal no YouTube que já conta com 2,3 milhões de inscritos. É por lá que você pode acompanhar Larry e sua equipe dando aquela atenção especial a cada carro que chega. O ritmo é frenético, mas a paixão é contagiante!

Um excelente exemplo disso é o vídeo mais recente, que já superou 600 mil visualizações. Ele mostra um Volkswagen Golf GTI resgatado e passando por uma restauração completa. Se você é fã de carros, vale a pena dar uma conferida.

O vídeo detalha o processo de renovação de um VW Golf GTI 1991, verde Montana, que recebeu uma lavagem inicial com pressão e, em seguida, foi cuidado para virar uma verdadeira obra-prima novamente. A primeira missão foi retirar as algas e líquen que haviam se instalado no carro, já que ele foi encontrado em Ohio.

Depois da limpeza, a equipe da Ammo fez uma restauração meticulosa. Eles desmontaram os para-choques, retiraram o motor para uma manutenção completa e até desmontaram o interior para alcançar todos os cantinhos que normalmente ficam fora do alcance. E quem já teve um carro antigo sabe como isso faz diferença na hora de preservar a originalidade.

Antes de tudo ser montado de novo, o GTI recebeu uma nova camada de primer e a pintura verde, para ficar o mais próximo possível do tom original. O interior, surpreendentemente, estava em ótimo estado, o que fez com que a troca de peças fosse mínima. Para finalizar, foram adicionados um volante Sparco e rodas BBS, tudo no estilo da época.

Ao final do processo, Larry levou o carro para Lime Rock Park, onde todos puderam celebrar a restauração. Se você tiver uma horinha livre, vale muito a pena assistir ao vídeo. É gratificante ver como cada detalhe do GTI, que é uma raridade, recebe o carinho que merece. As interações entre a equipe e os pesquisadores trazem uma vibe de comunidade e mostram como essa paixão por carros pode unir as pessoas.

