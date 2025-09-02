Golf GTI abandonado ganha sua primeira lavagem em 10 anos

Cuidar do carro, para o Larry Kosilla, é uma verdadeira paixão. Para ele, não se trata apenas de tirar a sujeira depois de um dia de chuva, mas de um detalhamento completo que vai deixar o seu veículo com cara de novo, tanto por dentro quanto por fora. Ele investe em uma linha de produtos que promete proteger seu carro por muitos e muitos anos.

É aí que entra a Ammo NYC. Larry fundou seu lava-rápido em 2008 e percebeu que havia uma necessidade de proteger a pintura dos carros. Ele começou a trabalhar com químicos e desenvolver fórmulas que garantem que as superfícies exteriores continuem brilhando como se tivessem saído da fábrica.

O resultado? Uma empresa super conceituada, com uma clientela de peso e um canal no YouTube que já conta com 2,3 milhões de inscritos. É por lá que você pode acompanhar Larry e sua equipe dando aquela atenção especial a cada carro que chega. O ritmo é frenético, mas a paixão é contagiante!

Um excelente exemplo disso é o vídeo mais recente, que já superou 600 mil visualizações. Ele mostra um Volkswagen Golf GTI resgatado e passando por uma restauração completa. Se você é fã de carros, vale a pena dar uma conferida.

O vídeo detalha o processo de renovação de um VW Golf GTI 1991, verde Montana, que recebeu uma lavagem inicial com pressão e, em seguida, foi cuidado para virar uma verdadeira obra-prima novamente. A primeira missão foi retirar as algas e líquen que haviam se instalado no carro, já que ele foi encontrado em Ohio.

Depois da limpeza, a equipe da Ammo fez uma restauração meticulosa. Eles desmontaram os para-choques, retiraram o motor para uma manutenção completa e até desmontaram o interior para alcançar todos os cantinhos que normalmente ficam fora do alcance. E quem já teve um carro antigo sabe como isso faz diferença na hora de preservar a originalidade.

Antes de tudo ser montado de novo, o GTI recebeu uma nova camada de primer e a pintura verde, para ficar o mais próximo possível do tom original. O interior, surpreendentemente, estava em ótimo estado, o que fez com que a troca de peças fosse mínima. Para finalizar, foram adicionados um volante Sparco e rodas BBS, tudo no estilo da época.

Ao final do processo, Larry levou o carro para Lime Rock Park, onde todos puderam celebrar a restauração. Se você tiver uma horinha livre, vale muito a pena assistir ao vídeo. É gratificante ver como cada detalhe do GTI, que é uma raridade, recebe o carinho que merece. As interações entre a equipe e os pesquisadores trazem uma vibe de comunidade e mostram como essa paixão por carros pode unir as pessoas.