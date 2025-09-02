Notícias

Justiça eleva indenização que Nikolas deve a Felipe Neto

Autor Diogo Sobral
Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto
Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aumentou o valor da indenização por danos morais que o deputado federal Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, terá que pagar ao influenciador digital Felipe Neto. O montante foi elevado de R$ 8 mil para R$ 12 mil.

A decisão foi proferida pela desembargadora Renata Machado Cotta, da 2ª Câmara de Direito Privado do TJRJ. Em sua análise, a desembargadora destacou que Nikolas Ferreira utilizou, sem autorização, o nome, a voz e a imagem de Felipe Neto para criticar suas opiniões. Segundo a acusação, ele alegou que Felipe “cancela” diversas pessoas e compartilha ideias consideradas inadequadas para crianças.

A primeira sentença, que determinou o valor inicial de R$ 8 mil, foi proferida em novembro de 2024. No entanto, Felipe Neto recorreu da decisão, alegando que sua imagem havia sido utilizada de maneira negativa e vexatória nas redes sociais de Nikolas Ferreira, e que essa utilização visava gerar lucro.

Os desembargadores, em decisão unânime, concordaram com o voto da relatora. A desembargadora ressaltou que tanto Felipe Neto quanto Nikolas Ferreira são figuras públicas e têm condições financeiras razoáveis. Por isso, considerou que o aumento da indenização para R$ 12 mil era mais apropriado, levando em conta a extensão da exposição que Felipe Neto enfrentou, além do objetivo do réu de obter benefícios próprios com isso.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor