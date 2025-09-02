Tiago Scheuer é o novo apresentador do Hora Um na Globo

A Globo anunciou mudanças significativas em sua programação, marcadas pela saída de William Bonner do Jornal Nacional, prevista para novembro. Uma das principais novidades é a promoção de Tiago Scheuer, que atualmente apresenta o Bom Dia São Paulo. Ele assumirá o Hora 1, substituindo Roberto Kovalick.

Na edição de terça-feira (2) do Bom Dia São Paulo, Tiago recebeu uma homenagem de sua colega Cinthia Toledo, que parabenizou o jornalista por seu novo desafio. “Sou eu que dou os parabéns. Não é aniversário, mas você vai ter um novo desafio, e estamos muito felizes por você”, disse Cinthia, durante um momento emocionante em que eles se abraçaram diante das câmeras.

Scheuer expressou sua gratidão ao público e à equipe. “Estaremos juntos no Hora 1 a partir de novembro. Quero deixar um convite para você, que nos acompanha todos os dias aqui no Bom Dia São Paulo, esse jornal que eu amo e que faz parte da minha vida”, afirmou o apresentador. Ele também destacou que continuará conectado ao público do noticiário paulista, assegurando que estará presente mesmo após a mudança.

Trajetória profissional

Tiago Scheuer nasceu em Jaraguá do Sul (SC) no dia 16 de maio de 1983 e se formou em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Sua carreira começou na faculdade, quando atuou como gerente de promoções na Rádio Transamérica, em Balneário Camboriú.

Entre 2006 e 2008, Scheuer trabalhou como repórter esportivo na Record. Em 2010, ele teve uma experiência internacional como correspondente na Alemanha, no canal Deutsche Welle. Após retornar ao Brasil, ingressou na RBS TV Blumenau, uma afiliada da Globo em Santa Catarina, e também criou o canal Viajão, voltado para turismo e cultura.

Em 2011, Tiago foi contratado pela Globo e passou a trabalhar em diferentes programas, incluindo Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Bom Dia São Paulo.

Além de sua carreira no jornalismo, Tiago é ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde tem mais de 430 mil seguidores. Ele é conhecido por seu bom humor e se autodenomina “estagiário de São Pedro”, fazendo piadas sobre as previsões do tempo. Suas postagens incluem momentos de bastidores, reflexões pessoais, receitas culinárias e fotografias descontraídas ao lado do seu cachorro caramelo, chamado Farofa.