6 milhões de carros vendidos, quase 50% são eletrificados

A Toyota está se destacando no mercado automotivo de uma forma bem diferente das outras montadoras. Enquanto muitos estão focando no 100% elétrico, a marca japonesa encontrou seu caminho com uma mistura inteligente de híbridos e alguns elétricos. E isso está dando muito certo. Em julho de 2025, ultrapassaram a marca impressionante de 900.000 vendas globais, estabelecendo um recorde para o mês.

Para se ter uma ideia, ao todo, a Toyota e suas marcas associadas, como Lexus, Daihatsu e Hino, venderam nada menos que 963.796 carros em julho apenas. Na América do Norte, que continua sendo seu maior mercado, as vendas chegaram a 254.298 unidades. Isso deve-se, em parte, ao sucesso dos modelos híbridos e à forte demanda por picapes, como a nova Tacoma e a 4Runner. Enquanto isso, na Europa, onde muitas fabricantes estão enfrentando dificuldades, a Toyota viu suas vendas aumentarem em comparação ao ano anterior.

Um dos pontos altos para a Toyota é sua atuação na China, que tem se mostrado desafiadora para muitas marcas do exterior. Eles contabilizaram 151.669 vendas, boa parte atribuída ao EV bZ3X, que foi desenvolvido em parceria com a GAC, além dos modelos híbridos disponíveis no país. E no Japão, a empresa vendeu 135.249 carros, mantendo uma demanda estável.

Resultados Impressionantes

Se pensar no total de vendas de janeiro a julho deste ano, a Toyota registrou 6.058.731 carros vendidos. Destes, mais de 2,9 milhões têm alguma forma de eletrificação. No entanto, vale destacar que apenas cerca de 100.000 são totalmente elétricos. Apesar disso, julho foi um mês notável, sendo o melhor do ano para vendas de veículos elétricos com 17.896 unidades vendidas pelo mundo.

Isso tudo mostra que, por enquanto, a Toyota ainda depende muito dos carros a combustão, mas conseguiu um grande sucesso com seus híbridos. Na América do Norte, mais de 800.000 dos quase 1,7 milhão de carros vendidos até agora são de modelos eletrificados.

Híbridos em Alta

O presidente da Toyota, Akio Toyoda, já enfrentou críticas por focar em híbridos em detrimento dos elétricos, mas, à medida que a demanda por veículos totalmente elétricos dá uma desacelerada em vários mercados, a Toyota parece ter feito a escolha certa. Eles estão avançando no mundo dos elétricos, preparando novos modelos e mantendo seus híbridos populares, como o Camry e o RAV4, em destaque.

No dia a dia, quem já teve a chance de dirigir um modelo híbrido Toyota sabe como a tecnologia deles faz a diferença. O silêncio do motor elétrico na cidade e a facilidade de abastecimento quando a bateria acaba são um combo irresistível. Além disso, a eficiência do consumo também impressiona, ideal para quem rodar bastante e não quer gastar um fortuna com combustível.

Se você está pensando em adquirir um carro Toyota, fica a dica: os híbridos têm muita tecnologia e oferecem uma ótima experiência ao dirigir.