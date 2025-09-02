Mundo Automotivo

Audi lança novos Q5 e Q5 Sportback no Brasil

Audi anuncia lançamento dos novos Q5 e Q5 Sportback no Brasil
O novo Audi Q5 já tem data marcadíssima para desembarcar aqui no Brasil: ele chega no último trimestre de 2025. Essa terceira geração do SUV vai estar disponível em duas versões: a tradicional e a Sportback, trazendo uma boa dose de atualizações no design, interior, equipamentos e motorização. Os preços ainda estão em sigilo, mas a expectativa é que fiquem próximos dos valores da linha atual.

Apresentado na Europa em setembro do ano passado, o novo Q5 chega com um visual mais ousado e alinhado às tendências recentes da marca. A dianteira agora conta com uma grade maior, faróis de LED mais finos e entradas de ar que foram redesenhadas. E se você curte rodas de liga leve, vai adorar as novas opções que variam de 17 a 21 polegadas. Na traseira, as lanternas interligadas com tecnologia OLED oferecem mais de 200 combinações de iluminação — um charme à parte, não é?

Por dentro, o SUV traz um layout futurista com três telas digitais. Tem uma para o painel, outra para a central multimídia e uma terceira voltada para o passageiro — bem moderno, né? O acabamento mistura couro, materiais macios e fitas de LED que podem ser configuradas conforme sua preferência. E, se você precisa de espaço, fique tranquilo: o porta-malas mantém 465 litros de capacidade, e o aumento de espaço interno se deve ao comprimento de 4,71 metros.

O coração que vai pulsar sob o capô do novo Q5 é o motor 2.0 TFSI turbo. Agora, com 272 cv e um torque de 40,8 kgfm, ele promete entrega de potência e agilidade. Tudo isso acoplado a um câmbio de dupla embreagem de sete marchas e tração integral quattro. Para quem espera por opções híbridas plug-in, uma notícia: a Audi ainda não vai trazer essas versões para o Brasil, pois elas estão em desenvolvimento.

Quando o assunto é segurança, o novo Q5 não decepciona. Ele vem equipado com um arsenal de tecnologia de segurança que inclui assistente de permanência em faixa, sensores de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo. O plano da Audi aqui parece ser o mesmo do novo A5: uma única versão recheada com tudo que há de melhor em tecnologia.

Os preços e detalhes finais das versões só serão divulgados no lançamento. Mas só para ter uma ideia, o Q5 atual varia de R$ 399.990 a R$ 502.990, enquanto a versão Sportback começa em R$ 510.990.

A expectativa é grande: o novo modelo pode chegar com um preço mais alto, mas também oferece mais tecnologia, um visual moderno e um pacote de segurança ajustado ao que há de mais recente. Com essas novidades, estou ansioso para ver na prática como ele se comporta nas nossas estradas!

