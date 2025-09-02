Pré-vendas do novo Avatr 07 2026 começam na China em setembro

O mercado de SUVs elétricos vai ganhar um novo capítulo em breve. A Avatr confirmou que as pré-vendas do seu mais novo modelo, o Avatr 07 2026, começam no dia 4 de setembro de 2025. Essa novidade promete trazer avanços bem interessantes em tecnologia e segurança, com um destaque especial para o aguardado sistema de assistência ao motorista, o Huawei ADS 4. Essa atualização deverá elevar a experiência de dirigir para outro nível.

O visual do Avatr 07 seguirá na linha do modelo que já conhecemos, mas a grande jogada da marca é a evolução dos recursos inteligentes e ainda mais integração com a Huawei. Eles querem que a nova geração mantenha o status premium que a Avatr já tem, juntando inovação, conectividade e um desempenho de peso para brigar de igual para igual no crescente mercado de SUVs elétricos na China.

Lançado oficialmente no Salão do Automóvel de Chengdu, em agosto de 2024, o Avatr 07 surgiu como parte da estratégia CHN. Essa parceria entre a Changan Automobile, a Huawei e a CATL trouxe tecnologias de ponta em eletrificação, direção autônoma e eficiência energética, tudo em um só SUV.

O modelo atual já vem caprichado, com recursos como o Qiankun ADS 3.0 e o HarmonyOS Smart Cockpit, além das baterias Shenxing Super Hybrid e Shenxing 4C Supercharging da CATL. Com o novo ADS 4, podemos esperar melhorias significativas em assistência na direção e uma experiência digital ainda mais rica.

No que diz respeito ao conjunto mecânico, o Avatr 07 oferece versões EV (100% elétricas) com autonomia de até 650 km, além das opções EREV (híbridos com extensor de autonomia). Para quem gosta de potência, no modelo com tração traseira, o motor único entrega 231 kW (equivalente a 310 cv). E se você curte mais adrenalina, a configuração de tração integral combina dois motores, resultando em uma potência total de 407 kW.

As versões EREV contam com uma bateria de 39 kWh, proporcionando uma autonomia de 230 km no modelo de tração traseira e 220 km no de tração integral. A Avatr está apostando com tudo que o 07 2026 irá reforçar sua presença no segmento de SUVs premium, graças a um design sofisticado, um desempenho admirável e tecnologia de ponta. É de deixar qualquer entusiasta do mundo automotivo de olho!