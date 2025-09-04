Notícias

Homem é preso após furtar cortadeira em PG

PG: homem furta cortadeira e GM descobre mandado de prisão em aberto
PG: homem furta cortadeira e GM descobre mandado de prisão em aberto

Um homem de 50 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) em Ponta Grossa, após ser denunciado por um morador sob suspeita de furto. O incidente ocorreu no Hospital Universitário Materno-Infantil (Humai), onde a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi chamada pelo Centro de Operações da GCM.

De acordo com informações da vítima, o suspeito havia levado uma cortadeira da sua residência. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a ocorrência e identificaram o homem. No entanto, a vítima decidiu não registrar um boletim de ocorrência, justificada pela falta de valor significativo do objeto furtado.

Enquanto realizavam a verificação no sistema, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Em razão disso, ele recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos e encaminhado à Penitenciária Pública para cumprir a pena, sem a necessidade do uso de algemas. Este desdobramento ressalta a atuação da GCM na proteção da comunidade e no combate ao crime na região.

