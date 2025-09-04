Números consolidados de 3 de setembro de 2025

Na madrugada de quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a emissora SBT registrou uma queda significativa em sua audiência, com todos os programas da faixa noturna não superando 1 ponto de média. Essa situação indica dificuldades na atração de telespectadores durante esse horário.

Por outro lado, a Globo manteve resultados mais favoráveis. O programa "Encontro com Patrícia Poeta" conseguiu novamente superar a audiência do "Mais Você", mostrando a preferência dos telespectadores pela atração.

Em relação à programação de reprises, o folhetim "Terra Nostra" viu sua audiência diminuir, ficando atrás de "História de Amor". Além disso, sem a exibição de partidas de futebol, a série "As Filhas da Senhora Garcia" teve uma queda de 15% no público, alcançando o terceiro lugar em sua faixa de exibição.

O "Fofocalizando", da emissora SBT, também apresentou um desempenho insatisfatório, não conseguindo manter a média de audiência que tinha sido alcançada pelo programa anterior, "Casos de Família". A atração "A Tarde é Sua", que está no ar com o jornalista Léo Dias, ainda não conseguiu vencer o "Melhor da Tarde", evidenciando a competição acirrada entre os programas.

Em termos de audiência geral, os dados de quarta-feira, 3 de setembro, mostraram que a Globo domina com vários programas liderando as medições, enquanto o SBT se destacou apenas com algumas poucas exibições e enfrentou dificuldades em atrair espectadores.

Audiência Consolidada – 3 de Setembro de 2025

Globo:

Hora Um: 4,6

Bom Dia SP: 9,1

Bom Dia Brasil: 8,5

Encontro com Patrícia Poeta: 7,4

Mais Você: 6,8

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: Terra Nostra: 11,9

Edição Especial: História de Amor: 12,7

SPTV: 14,5

Jornal Nacional: 25,2

SBT:

SBT Manhã: 2,5

Fofocalizando: 2,6

Programa do Ratinho: 4,7

The Noite: 1,3

Record:

Balanço Geral SP: 5,1

Cidade Alerta SP: 7,5

Jornal da Record: 6,1

Os dados de audiência são uma medida importante para as emissoras, pois refletem o interesse do público e influenciam as estratégias de programação e publicidade. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que é um dado crucial para o mercado publicitário.