Dodge Charger elétrico recebe primeira multa por excesso de velocidade

Ao decidir comprar um carro elétrico, muitos motoristas pensam que vão se livrar de várias dores de cabeça, como ir ao posto de gasolina, fazer manutenções complicadas e ainda aproveitar o silêncio ao dirigir. Mas a realidade é um pouco diferente. Algumas fabricantes, como a Dodge, resolveram manter a emoção e recriar os sons que estão inseparavelmente ligados aos carros potentes.

Falando em Dodge, o novo Charger Daytona EV vem equipado com um sistema que imita o barulho de um motor V8. A proposta é resgatar a essência dos clássicos muscle cars. Mas essa ideia, que poderia parecer genial, acabou causando um burburinho e até gerou um problema: o carro recebeu a primeira multa nos Estados Unidos por causa do som que “não existe”.

Um caso curioso aconteceu com o Mike, um dos proprietários do Charger. Ele foi parado em Minnesota e acusado de ter um escapamento barulhento. Sim, é isso mesmo! Um carro elétrico foi multado por barulho. A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, alimentando ainda mais a discussão.

Mike estava no semáforo, esperando sua vez, quando um carro acelerou de maneira barulhenta à sua frente. O policial, talvez meio desatento, resolveu abordar o Charger de Mike, que, como já mencionado, só faz barulho por meio de alto-falantes. O resultado foi uma multa por escapamento alto e perturbação da paz. A ironia é que o Daytona não tem escapamento de verdade. O som vem do “Fratzonic Chambered Exhaust”, um sistema sonoro que digitaliza um motor V8, mas sem qualquer peça mecânica real.

Mas o enredo não para por aí. Mike tentou explicar a situação, ressaltando que o veículo é elétrico e não possui um sistema de escapamento. No entanto, o policial se manteve firme na decisão. O mais surreal é que, depois de dias e semanas, a multa não apareceu no sistema. Mike até ligou várias vezes para tentar esclarecer a questão e agendar uma audiência, mas sem sucesso.

O Dodge Charger Daytona EV gera polêmica entre os entusiastas. Para alguns, ele é o futuro dos esportivos americanos. Para outros, é apenas um pecado automotivo. As vendas mostram que a opinião é bem dividida. Agora, esse modelo já pode se gabar de ser possivelmente o primeiro carro elétrico a receber uma multa por um som inventado — uma história digna de ser contada nas rodas de conversa entre apaixonados por carros!