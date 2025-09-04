Ficha técnica, preço e itens de série do Fipe Carros

O Chevrolet Tracker LTZ 2026 já está rodando nas concessionárias e, para quem ama dirigir, é uma ótima opção. Essa nova versão traz um design atualizado, principalmente na parte frontal, e uma lista de equipamentos que deixa a concorrência no retrovisor. O preço sugerido é de R$ 169.490, e ele está disponível em várias cores, como Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush.

Conectividade em Alta

As melhorias em conectividade são um ponto alto. O sistema OnStar agora oferece novas funções e o aplicativo myChevrolet ganhou recursos praticáveis, como monitoramento de segurança. Para quem curte tecnologia, o Android Auto e o Apple CarPlay agora funcionam sem fio, garantindo que você possa operar seu smartphone sem se preocupar com cabos enrolados no meio da viagem.

O Que Tem Por Baixo do Capô?

Sob o capô, nada mudou em termos mecânicos. O Tracker LTZ 2026 mantém seu motor de três cilindros 1.0 turbo flex, que entrega até 121 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Quem já passou por condições variadas de trânsito vai apreciar a eficiência desse motor, especialmente em trechos urbanos.

A corrente de comando ainda utiliza lubrificação por óleo, mas agora com uma nova fórmula de borracha, o que promete durabilidade em casos de manutenções não tão cuidadosas.

Equipamentos de Série que Encantam

Este modelo vem recheado de recursos. Você conta com um alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, e bancos com revestimento premium na cor Preto “Jet Black”. A segurança é prioridade, então ele possui frenagem automática de emergência em baixa velocidade, se tornando um companheiro confiável no dia a dia.

E não para por aí. O Tracker LTZ 2026 também traz:

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

(frontais, laterais e de cortina) Ar-condicionado

Conexão Bluetooth para até dois celulares simultaneamente

para até dois celulares simultaneamente Câmera de ré

Central multimídia MyLink de 11″

de 11″ Painel de instrumentos digital de 8″

Um Olhar na Ficha Técnica

Bora dar uma olhada na ficha técnica? O Tracker LTZ 2026 é assim:

Motor : 1.0 Turbo

: 1.0 Turbo Câmbio : Automático, 6 marchas

: Automático, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 117 cv a 5500 rpm (E)

: 117 cv a 5500 rpm (E) Torque : 18,3 kgfm a 2000 rpm (E) / 18,9 kgfm a 2000 rpm (G)

: 18,3 kgfm a 2000 rpm (E) / 18,9 kgfm a 2000 rpm (G) Consumo Cidade : 8,1 km/l (E) / 11,5 km/l (G)

: 8,1 km/l (E) / 11,5 km/l (G) Consumo Estrada : 9,9 km/l (E) / 13,8 km/l (G)

: 9,9 km/l (E) / 13,8 km/l (G) Dimensões : 4.270 mm de comprimento, 1.791 mm de largura e 1.624 mm de altura

: 4.270 mm de comprimento, 1.791 mm de largura e 1.624 mm de altura Capacidade do Tanque : 44 litros

: 44 litros Capacidade do Porta-malas: 393 litros

Para quem busca um SUV com um bom equilíbrio entre conforto e desempenho, o Chevrolet Tracker LTZ 2026 é uma escolha que vale a pena considerar.