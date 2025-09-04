SBT renova programação com mudanças em Maria do Bairro e mais

A finalização da novela “A Caverna Encantada” resultou em mudanças significativas na programação do SBT. Com a intenção de melhorar a grade de programação, a emissora reorganizou seus horários para dar destaque a atrações populares e preservar programas com risco de sair do ar.

Uma das mudanças mais notáveis é a nova programação do programa “Casos de Família”. Apresentado por Christina Rocha, o programa passará a ser exibido diariamente às 17h. Essa alteração ocorre após a saída da novela que não trouxe os índices de audiência esperados.

Além disso, a novela clássica “Maria do Bairro”, que é estrelada por Thalía e já foi exibida várias vezes desde os anos 1990, terá sua duração aumentada. A produção será exibida por 1h30, consolidando sua posição como uma das atrações mais queridas do público e garantindo uma boa audiência nas tardes do SBT.

O telejornal “Aqui Agora” também ganhará uma nova chance, já que estava prestes a ser cancelado. O programa será exibido em duas edições, a primeira às 18h em rede nacional e a segunda, uma versão local, às 18h30. Essa mudança visa fortalecer a programação do noticiário antes da exibição do “SBT Brasil”, que acontece às 19h45.

A nova programação do SBT ficará organizada da seguinte forma:

– 11h00: Alô Você

– 14h00: Maria do Bairro

– 15h30: Fofocalizando

– 17h00: Casos de Família

– 18h00: Aqui Agora (Nacional)

– 18h30: Aqui Agora (Local)

– 19h45: SBT Brasil

A emissora também confirmou que a programação das manhãs não sofrerá mudanças, mantendo os programas já estabelecidos nesse período. Essas alterações visam otimizar a grade da emissora e oferecer opções atrativas para o público.