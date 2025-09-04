Mundo Automotivo

Os 10 carros híbridos mais vendidos em agosto, segundo a Fipe

Série especial de R$ 199 mil faz vendas do GWM Haval H6 saltarem 20% em julho
Crédito da imagem: Gwm Toriba Radial São Paulo, SP

A categoria dos carros híbridos tem mostrado um crescimento legal, com um aumento de 4,7% em comparação a julho, totalizando 12.598 unidades vendidas apenas em agosto. E olha, o grande destaque foi o GWM Haval H6, que emplacou 2.807 unidades. Para você ter uma ideia, ele vendeu 855 a mais que o Toyota Corolla Cross Hybrid, que ficou em segundo lugar com 1.952 unidades, um aumento de 65% em relação ao mês anterior. Isso é sinal de que o público está realmente se entusiasmando com as opções híbridas!

Logo atrás, o BYD Song Plus conquistou o terceiro lugar, com 1.637 unidades vendidas. E não podemos esquecer do BYD Song Pro, que fez bonito com 1.373 unidades, e o BYD King, que completou a lista com 1.086 vendas.

Novidade no mercado: Jaecoo 7

Uma das grandes novidades deste ano foi a chegada do Jaecoo 7, que desembarcou oficialmente em abril. Ele se posiciona como uma opção muito interessante no segmento dos SUVs médios híbridos plug-in e compete de perto com os já conhecidos BYD Song Plus e GWM Haval H6. Com preços que vão de R$ 229.990 na versão Luxury a R$ 249.990 na Prestige, ele tem atraído a atenção de quem busca um SUV com tecnologia e estilo.

Em agosto, o Jaecoo 7 registrou 635 unidades vendidas, uma alta de 2,42% em relação a julho. Isso representa um ótimo desempenho para um carro novo no mercado. No ano, já são 1.947 unidades emplacadas, colocando-o como uma forte opção para quem deseja conforto e economia ao volante.

Ranking dos carros híbridos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025

Agora, vamos ao que realmente importa: o ranking! Aqui está a lista dos dez carros híbridos mais vendidos em agosto:

PosiçãoModeloVendas
1GWM Haval H62.807
2Toyota Corolla Cross Hybrid1.952
3BYD Song Plus1.637
4BYD Song Pro1.373
5BYD King1.086
6Jaecoo 7635
7Volvo XC60380
8Toyota Corolla Hybrid292
9GAC GS4276
10GWM Tank 300271

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros com informações da ABVE. Para quem acompanha o mundo dos híbridos, os números mostram que a tendência é realmente crescente. E você, já considerou a compra de um carro híbrido?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

