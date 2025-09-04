Os 10 carros híbridos mais vendidos em agosto, segundo a Fipe

A categoria dos carros híbridos tem mostrado um crescimento legal, com um aumento de 4,7% em comparação a julho, totalizando 12.598 unidades vendidas apenas em agosto. E olha, o grande destaque foi o GWM Haval H6, que emplacou 2.807 unidades. Para você ter uma ideia, ele vendeu 855 a mais que o Toyota Corolla Cross Hybrid, que ficou em segundo lugar com 1.952 unidades, um aumento de 65% em relação ao mês anterior. Isso é sinal de que o público está realmente se entusiasmando com as opções híbridas!

Logo atrás, o BYD Song Plus conquistou o terceiro lugar, com 1.637 unidades vendidas. E não podemos esquecer do BYD Song Pro, que fez bonito com 1.373 unidades, e o BYD King, que completou a lista com 1.086 vendas.

Novidade no mercado: Jaecoo 7

Uma das grandes novidades deste ano foi a chegada do Jaecoo 7, que desembarcou oficialmente em abril. Ele se posiciona como uma opção muito interessante no segmento dos SUVs médios híbridos plug-in e compete de perto com os já conhecidos BYD Song Plus e GWM Haval H6. Com preços que vão de R$ 229.990 na versão Luxury a R$ 249.990 na Prestige, ele tem atraído a atenção de quem busca um SUV com tecnologia e estilo.

Em agosto, o Jaecoo 7 registrou 635 unidades vendidas, uma alta de 2,42% em relação a julho. Isso representa um ótimo desempenho para um carro novo no mercado. No ano, já são 1.947 unidades emplacadas, colocando-o como uma forte opção para quem deseja conforto e economia ao volante.

Ranking dos carros híbridos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025

Agora, vamos ao que realmente importa: o ranking! Aqui está a lista dos dez carros híbridos mais vendidos em agosto:

Posição Modelo Vendas 1 GWM Haval H6 2.807 2 Toyota Corolla Cross Hybrid 1.952 3 BYD Song Plus 1.637 4 BYD Song Pro 1.373 5 BYD King 1.086 6 Jaecoo 7 635 7 Volvo XC60 380 8 Toyota Corolla Hybrid 292 9 GAC GS4 276 10 GWM Tank 300 271

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros com informações da ABVE. Para quem acompanha o mundo dos híbridos, os números mostram que a tendência é realmente crescente. E você, já considerou a compra de um carro híbrido?