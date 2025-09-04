Angélica volta à TV com novo programa ao vivo no GNT

A apresentadora Angélica Ksyvickis está de volta à televisão com um novo programa inovador. Em outubro, estreia “Angélica ao Vivo” no GNT, que será exibido todas as quintas-feiras, às 22h30, totalizando 10 episódios até dezembro. A atração será transmitida ao vivo, focando na espontaneidade e na interação entre os convidados.

Diferente dos talk shows tradicionais, “Angélica ao Vivo” não terá entrevistas formais nem plateia. O cenário será como um apartamento, criado para facilitar interações naturais. Antes do início da gravação, convidados, que podem ser artistas ou anônimos, se reunirão e compartilharão experiências, criando um ambiente descontraído. Quando as câmeras forem ligadas, o público verá um grupo já entrosado, pronto para interagir.

Durante o programa, os convidados poderão se movimentar, conversar e se servir de pratos e bebidas, sem a rigidez de um roteiro. Angélica atuará como anfitriã, sugerindo temas e conduzindo os diálogos de forma leve, permitindo que a interação defina o ritmo da atração.

A direção do programa é de Daniela Gleiser, que tem experiência anterior com projetos importantes. O objetivo é apresentar um formato dinâmico e moderno, que se conecte com a essência do GNT. A intenção de Angélica é focar menos em entrevistas e mais em momentos de afeto e convivência, revelando histórias pessoais em um espaço que valoriza a autenticidade.

Num contexto onde as interações digitais muitas vezes geram solidão, “Angélica ao Vivo” busca oferecer uma experiência mais próxima do cotidiano, com histórias que se desenrolam de forma espontânea.

Angélica já está familiarizada com o GNT, onde apresentou programas como “50 & tanto” e “50 & uns”, que refletiram sobre diferentes fases da vida, com foco em mulheres e também com a participação de homens.

Além do novo programa, Angélica terá uma participação significativa em eventos especiais da Globo. No dia 27 de outubro, ela dividirá o palco com Xuxa e Eliana em uma celebração dos 40 anos do Criança Esperança, um dos maiores projetos sociais da televisão brasileira.