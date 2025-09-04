Os 10 carros elétricos mais vendidos em agosto de 2025

O mercado de carros elétricos no Brasil está em alta, com 7.624 unidades vendidas em agosto! Isso representa um crescimento de 8% em comparação a julho. Quem trouxe esses números foi a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). E o grande destaque do mês foi o BYD Dolphin Mini, que ficou em primeiro lugar, com 3.300 emplacamentos. Não é à toa, né?

Logo atrás, o BYD Dolphin veio em segundo com 1.311 unidades licenciadas, enquanto o BYD Yuan Pro fechou o pódio com 650 unidades. Essa marca chinesa, que parece ter encontrado o caminho das pedras, ocupou as três primeiras posições no ranking. Se você é do tipo que adora acompanhar o que está bombando nas ruas, essas grandes vendas falam muito sobre a popularidade dos elétricos por aqui.

O GWM Ora 03 ficou em quinto lugar com 320 unidades vendidas, seguido pelo BYD Seal, que registrou 256 emplacamentos. E não podemos esquecer do novato Chevrolet Spark EUV que, apesar de ter chegado recentemente ao mercado, já emplacou 254 unidades. É interessante ver como novas opções estão emergindo na categoria e conquistando espaço nas preferências dos motoristas.

Vamos conferir como ficou o ranking dos carros elétricos mais vendidos em agosto de 2025?

Ranking dos carros elétricos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 BYD Dolphin Mini 3.300 2 BYD Dolphin 1.311 3 BYD Yuan Pro 650 4 GWM Ora 03 320 5 BYD Seal 256 6 Chevrolet Spark EUV 254 7 Renault Kwid E-Tech 162 8 Geely EX5 159 9 GAC Aion V 127 10 BYD Yuan Plus 122

Essas informações foram compiladas pela Fipe Carros, com dados da ABVE. É sempre bom ficar por dentro das tendências e ver como as preferências dos motoristas estão mudando. Se você está pensando em trocar de carro ou até mesmo abrir espaço na garagem para um elétrico, as opções nunca foram tão interessantes!