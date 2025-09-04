Peugeot 208 e 2008 2026: preços e novidades dos híbridos

A Peugeot está trazendo algo muito legal para o mercado brasileiro: as versões híbridas leves dos seus modelos 208 e 2008. Fabricados na Argentina, esses carros chegam às concessionárias no dia 11 de setembro como parte da linha 2026. E, para começar, só estarão disponíveis nas versões mais completas: o 208 GT Hybrid, custando R$ 127 mil, e o 2008 GT Hybrid, por R$ 163 mil. O que notamos é que a adição do sistema híbrido leve elevou o preço em apenas R$ 2 mil, um valor que pode ser interessante considerando as vantagens da eletrificação. As outras versões continuam apenas com motores a combustão.

Falando um pouco mais sobre o sistema híbrido usado nos Peugeot, ele já é familiar para quem acompanha o setor. É o mesmo motor 1.0 turbo flex T200 MHEV, que gera entre 125 e 130 cv, aliado a uma máquina elétrica de 4 cv que garante um torque extra em momentos de baixa demanda. Para quem já pegou um trânsito pesado, sabe que esse trem de eletrificação faz toda a diferença na hora de ganhar agilidade sem gastar muito combustível.

A bateria de íon-lítio de 12 volts fica posicionada embaixo do banco do motorista, e, surpreendentemente, o peso total dos carros aumentou apenas em 10 quilos. O motor elétrico também faz um trabalho extra de regeneração durante a desaceleração e frenagens, que não é só tecnologia moderna; é prática para economizar combustível. Em teoria, a Peugeot promete uma redução de consumo de até 10% na cidade e 8% nas emissões de CO₂.

O câmbio CVT, que conta com sete marchas simuladas, foi mantido, e você pode visualizar todos os dados do sistema no painel I-Cockpit 3D Hybrid de 10". É bem legal ter informações ao alcance dos olhos, como o estado de carga da bateria, o fluxo de energia e até a autonomia do veículo, tudo de uma maneira bem visual.

Além dos números de consumo, que são bem interessantes por sinal, com o 208 GT rodando até 13 km/l com gasolina na cidade, o desempenho em si não sofreu mudanças significativas. O 208 GT acelera de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos, enquanto o 2008 GT faz o mesmo, mas com uma velocidade máxima um pouco menor, 195 km/h.

Outras novidades

Com a chegada da nova motorização, os dois modelos passaram a oferecer conectividade com o aplicativo My Peugeot. Isso facilita bastante a vida, permitindo coisas como trancar e destrancar as portas à distância ou até acionar as luzes e a buzina. A função de controle da “saúde” do carro é um bônus e ainda dá para marcar serviços na concessionária online, tudo na palma da sua mão.

No quesito tecnologia, o 208 GT híbrido agora traz a central multimídia i-Connect Advanced de 10,3”, que vem recheada de novidades e facilita a vida na hora de interagir com o som, já que conta com um botão físico para o volume. Tanto o 208 GT quanto o 2008 GT foram atualizados com uma nova antena que lembra um tubarão, adicionando um toque moderno à estética dos veículos.

Uma nova versão de entrada, o Active T200, também chega ao 208 com motor turbo, featuring faróis halógenos e sem teto panorâmico, mas mantendo a central multimídia de 10,3" e comandos de som no volante.

Peugeot 208 e 2008 2026: versões e preços

Pré-requisitos para as versões superiores:

Faróis LED e soleiras de alumínio

Rodas de liga leve de 16” com acabamento escurecido

Motor 1.0 Turbo T200 e câmbio CVT

Essas novas versões e inovações não só aprofundam a oferta da Peugeot no Brasil, mas também mostram um compromisso em trazer tecnologia híbrida para o dia a dia dos motoristas.