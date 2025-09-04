etanol ou gasolina: qual é a melhor opção para consumo?

O Peugeot 208 GT T200 Hybrid 2026 chegou ao Brasil, e esse carrinho não está de brincadeira. Ele agora vem equipado com um sistema híbrido leve (MHEV) de 12V, que já dá as caras em alguns modelos da Fiat. O que isso quer dizer pra gente? Simples: economia no consumo de combustível. Vamos ver como ele se comporta em comparação ao antigo 208 GT T200 2025!

No uso com etanol, o Peugeot agora faz 9,1 km/l na cidade, uma melhora de quase 10% em relação aos 8,3 km/l anteriores. Na gasolina, o ganho foi de 12 km/l para 13 km/l, o que representa um aumento de 8,33%. Isso é ótimo, especialmente se você costuma pegar trânsito pesado e valora cada gota de combustível. Na estrada, as coisas se mantiveram quase no mesmo nível, com o etanol caindo levemente de 9,7 km/l para 9,6 km/l, mas com a gasolina subindo de 13,7 km/l para 13,8 km/l.

Quando a gente coloca o Peugeot lado a lado com o Fiat Pulse Impetus T200 Hybrid, que usa o mesmo motor, o 208 fica um pouco atrás nas médias. O Pulse alcança 9,3 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada com etanol. Na gasolina, o Pulse dá um leve “sprint” também, fazendo 13,4 km/l e 14,4 km/l, respectivamente.

Comparativo de Consumo

Peugeot 208 GT T200 vs. Fiat Pulse Impetus T200

Consumo 208 Hybrid (km/l) Pulse Hybrid (km/l) Diferença Urbano (etanol) 9,1 9,3 -2,15% Rodoviário (etanol) 9,6 10,2 -5,88% Urbano (gasolina) 13 13,4 -2,99% Rodoviário (gasolina) 13,8 14,4 -4,17%

Mas não se esqueça: ambos os carros têm um motor 1.0 turbo flex de três cilindros que entrega 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. E o câmbio? Um suave automático CVT com sete marchas simuladas, perfeito para quem gosta de dirigir sem complicações.

Como Funciona o Sistema Híbrido Leve

Aqui está o truque do Peugeot: ele conta com um sistema híbrido leve que tira proveito de um motor-gerador elétrico. Esse componente, que substitui o alternador convencional, ajuda nas partidas do motor e dá aquela forcinha quando você arranca. Isso significa menos carga no motor a combustão, mais economia e menores emissões. Um detalhe interessante é que o carro tem duas baterias — uma de chumbo sob o capô e outra de íon-lítio sob o banco do motorista.

Durante o dia a dia, isso pode ser uma mão na roda, especialmente em andamentos urbanos, onde a tecnologia atua para dar um gás extra. Para quem já passou por engarrafamentos, sabe como bom é ter um carro que economize combustível.

Aceleração de Fazer Coração

Embora o 208 não seja o campeão em consumo contra o Pulse, ele brilha quando o assunto é desempenho. O hatch pode ir de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos com etanol, enquanto o Pulse leva 9,4 segundos. Na gasolina, o Peugeot também sai na frente — são 9 segundos contra 9,7 segundos do Fiat.

Aceleração 0 a 100 km/h 208 Hybrid Pulse Hybrid Etanol 8,6 s 9,4 s Gasolina 9 s 9,7 s

Olha, vale a pena considerar se você curte um carro que entrega agilidade. E é sempre interessante ver como essas tecnologias estão mudando a forma como dirigimos e como economizamos.