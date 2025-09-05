Honda Prelude, novo cupê baseado no Civic, é lançado

Houve uma época em que os cupês de duas portas eram quase garantidos nas linhas de montagem das grandes montadoras, especialmente aqui no Brasil. Um exemplo que ficou marcado na memória dos apaixonados por carros é o Mitsubishi Eclipse. Esse modelo fez sucesso nos anos 90 e virou um verdadeiro sonho de consumo entre os fanáticos por esportivos.

Mas, com o tempo, mesmo nos Estados Unidos, onde os cupês eram bem comuns, as opções começaram a desaparecer. Marcas como Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet e Dodge foram se afastando dos modelos de duas portas, preferindo investir em SUVs, que hoje são os queridinhos do mercado. Até a Honda, conhecida por manter algumas tradições, decidiu aposentar os seus Accord e Civic cupês há alguns anos.

Agora a Honda decidiu remar contra a correnteza. Enquanto a maioria das concorrentes deixou de lado os cupês, a marca japonesa vai manter acesa essa chama. Está voltando com o Prelude de sexta geração, que está prestes a entrar em produção oficial, depois de um bom tempo de teasers e protótipos. O conceito inicial foi revelado no Japão, e finalmente a espera para ver um nome clássico da marca se tornar realidade está quase no fim.

Motor Híbrido e Suspensão de Type R

As primeiras gerações do Prelude eram consideradas versões animadas do Accord, mas a nova proposta é bastante diferente. Este modelo vem como um cupê híbrido baseado no Civic, utilizando um sistema que conta com dois motores elétricos, entregando 200 cv de potência e, surpreendentemente, sem uma transmissão convencional. A plataforma é a mesma do Civic, mas com algumas melhorias exclusivas.

Um dos diferenciais é a suspensão dianteira de duplo eixo, a mesma que encontramos no Civic Type R. Isso ajuda a diminuir a tendência de torção nas rodas dianteiras quando o torque chega, o que deve resultar em uma dirigibilidade mais agradável. Os bancos, por exemplo, são mais esportivos e feitos com materiais de qualidade superior, o que dá um toque especial para quem realmente curte a condução.

Outro ponto interessante é o S+ Shift, um sistema que simula trocas de marcha, mesmo sem engrenagens, usando paddle shifters para dar aquele sabor a mais na hora de dirigir. Para quem adora sentir a conexão com o carro, isso deve ser uma experiência única.

A parte interna não decepciona. Vem com uma central multimídia de 9 polegadas que é super conectada, com Google integrado e suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O pacote de segurança ativa Honda Sensing é completíssimo, com piloto automático adaptativo, assistente de permanência na faixa e até frenagem autônoma. Para completar, o sistema de som Bose é de série e promete um conforto sonoro à altura.

Estilo e Conforto a Bordo

O Prelude ainda traz rodas de 19 polegadas em um acabamento bonito, mas existem opções que variam com toques da divisão Honda Performance Development (HPD). O exterior é caprichado, com spoiler e outros acessórios que realçam o visual esportivo.

Por dentro, o Prelude é um verdadeiro 2+2. A Honda promete um espaço razoável para quem vai atrás, com 81 centímetros para as pernas. Porém, quem tem mais de 1,80 m pode sentir um pouco de desconforto por causa da altura reduzida e a cabeça pode encostar na coluna C. Em um trajeto mais longo, isso pode se tornar um desafio.

Por outro lado, o porta-malas é bem amplo e facilita a vida. Você consegue levar cargas grandes, seja malas ou até uma bicicleta, desde que remova a roda dianteira. Para uma viagem com um ou dois amigos, a proposta de um grand tourer parece viável, juntando um pouco de esportividade com alguma praticidade.

A chegada às concessionárias está prevista para o fim do outono no hemisfério norte, e ainda não se sabe o preço. A Honda quer entregar uma alternativa esportiva e envolvente, sem perder a tradição de eficiência e confiabilidade que um híbrido oferece. Para um segmento que parecia estar esquecido, o Prelude pode estar pronto para escrever um novo capítulo, e isso é algo que muitos de nós estamos ansiosos para ver!