Toyota lança Corolla GLi híbrido com desconto especial para PcD

O Toyota Corolla GLi híbrido acaba de dar as caras no mercado brasileiro, e os apaixonados por carros estão em festa! Essa versão do famoso sedã chega com um foco especial: as vendas diretas e a possibilidade de isenção de impostos para pessoas com deficiência (PcD). Isso mesmo, a novidade já está disponível com isenção de IPI integral e um bônus de 18% de fábrica. Uma excelente procura para quem quer economizar na compra de um carro novo.

Agora, falando de preços, a versão GLi HEV tem um valor sugerido de R$ 189.000,00 na cor Branco Lunar. Para quem se enquadra nas condições de PcD, o preço despenca para R$ 143.128,93, o que significa uma economia de incríveis R$ 45.871,07. Não dá para negar que esses dados são irresistíveis se você está pensando em trocar de carro!

Motorização e Desempenho

O novo Corolla GLi híbrido vem equipado com um motor 1.8 aspirado. Com isso, ele entrega 122 cavalos de potência e 16,6 kgfm de torque, tudo isso gerenciado por um câmbio CVT. E se você é do tipo que se preocupa com os gastos, fica sabendo que o consumo é bem interessante: com etanol, o modelo faz cerca de 12,5 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. Agora, se você abastecer com gasolina, esse número melhora para 17,5 km/l urbano e 15,2 km/l rodoviário. Imagine só, economizando na gasolina enquanto desfruta do volante!

Um dado bem legal é que, segundo a Fenabrave, o Toyota Corolla se manteve como líder de vendas entre os sedãs médios, com 24.484 unidades comercializadas entre janeiro e agosto de 2025. Na cola, vem o BYD King, com 8.307 emplacamentos, e em terceiro lugar, o Nissan Sentra com 3.315 unidades. É um carro realmente querido pelo público.

Conectividade e Tecnologia

E não para por aí! O Corolla GLi híbrido também traz um baita sistema de áudio multimídia chamado Toyota Play. Com uma tela de 10” em HD, ele oferece espelhamento sem fio tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay. Isso é ótimo para quem não abre mão de estar conectado e quer ter suas playlists sempre à mão. E quem já se perdeu em um percurso desconhecido sabe como essa tecnologia é bem vinda!

O visual do carro também é digno de nota. Os faróis halógenos têm acendimento automático e ajuste elétrico de altura. Além disso, as lanternas traseiras são em LED, garantindo um toque moderno e eficiência. O porta-malas conta com iluminação interna, facilitando na hora de carregar as compras ou malas. Também tem quatro alto-falantes e dois tweeters, então o som vai ser de qualidade, perfeito para uma road trip.

Um Véículo de Referência

O Corolla é um ícone no Brasil e, com essa nova opção híbrida, ele reafirma sua posição no mercado. Esse modelo se destaca pela confiabilidade, ótimo acabamento e agora, também por ser uma opção acessível para PcDs, empresas e até taxistas. Não é todo dia que encontramos um carro que combina tantas qualidades e ainda ajuda a economizar.

Imagina você ao volante de um Corolla GLi híbrido, sabendo que além de estar dirigindo um carro de qualidade, também está contribuindo para um futuro mais sustentável. Os detalhes da tecnologia, conforto e economia fazem desse carro uma escolha muito atraente. E você, o que acha dessa novidade?