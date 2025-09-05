Audi lança pré-venda do RS Q8 por R$ 1.295.990

A Audi do Brasil acaba de abrir as portas para a pré-venda do novíssimo RS Q8 Performance. Um SUV que não economiza em nada quando o assunto é desempenho e luxo. Este gigante das estradas promete a adrenalina que muitos sonham, com chegada prevista para o final de 2025. O valor inicial para as primeiras 30 unidades será de R$ 1.295.990. Prepare-se para se apaixonar.

Se você é fã de velocidade, saiba que o RS Q8 Performance traz um motor 4.0 V8 biturbo que entrega impressionantes 640 cv e 86,7 kgfm de torque. Isso é potência pura, galera! Com um câmbio automático Tiptronic de oito marchas e tração integral quattro, ele leva o peso de 2.515 kg de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. Ah, e a velocidade máxima é de 280 km/h. Se você optar pelo pacote opcional, chega até 305 km/h com pneus de alta performance. Um verdadeiro sonho para os amantes de velocidade.

Destaques e Inovações

Entre as novidades, os freios de cerâmica agora são de série, elevando ainda mais a performance. O diferencial esportivo e a suspensão pneumática adaptativa com ajuste esportivo prometem uma experiência de condução única. O novo sistema de escape, que é mais leve, proporciona um ronco que vai dar aquele frio na barriga em qualquer amante da velocidade. Para aqueles que enfrentam viagens longas, os modos de condução configuráveis garantem um equilíbrio perfeito entre conforto e um desempenho de tirar o fôlego em estradas ou até mesmo nas pistas.

E o visual, ah, o visual! A parte frontal ganhou para-choques remodelados e uma grade singleframe com um design em favo de mel que é de deixar qualquer um babando. Já na traseira, as saídas de escape ovais são acompanhadas de um difusor moderno, que só reforça a imponência do modelo. Em dimensões, essa belezura mede 5,02 metros de comprimento, 2,19 metros de largura e 1,70 metros de altura, com um porta-malas que acomoda até 605 litros. Espetacular!

Conforto e Tecnologia de Primeiro Mundo

Por dentro, o RS Q8 Performance deslumbra com seus bancos em couro Valcona, ajustáveis e ventilados, com design em padrão diamante. O acabamento é um misto de couro e Alcantara com toques em alumínio escovado. Uma viagem com conforto para até cinco ocupantes. O ar-condicionado automático de quatro zonas, o teto solar panorâmico e a iluminação ambiente configurável em 30 cores são só algumas das mordomias que esse SUV traz.

Quando o assunto é tecnologia, a Audi não deixou a desejar. O modelo conta com piloto automático adaptativo, assistências de segurança como Audi Pre Sense e um sistema multimídia de ponta, com painel digital Audi Virtual Cockpit Plus e um sistema de som Bang & Olufsen 3D com 730 W. Isso só para mostrar que você pode até encontrar suas músicas favoritas enquanto eletriza a experiência de dirigir.

Personalização ao seu Estilo

E para os que amam personalizar, opções não faltam: você pode escolher entre pacotes RS Design nas cores vermelho, cinza ou azul, além de pinças de freio coloridas e acabamentos variados. Entre as opções pagas, a Audi oferece controle total sobre a pintura, acabamento em carbono e até faróis Digital Matrix HD. Sem falar nas várias opções de cores, como Branco Carrara, Azul Ascari, Vermelho Chili e Cinza Daytona.

Se você, assim como eu, já está sonhando em dar uma volta ao volante do RS Q8 Performance, apenas lembre-se: com tanta tecnologia e potência, esse SUV será um verdadeiro divisor de águas para quem aprecia o mundo automotivo!