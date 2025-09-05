CAOA Chery inicia promoção do Tiggo 7 Hybrid na Fipe

A Caoa Chery decidiu impressionar os amantes de SUVs e anunciou uma redução de preços para o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive. Agora, quem estiver de olho em um modelo preto pode levar para casa por R$ 169.990. Para as opções em cinza, branco ou azul, o preço é de R$ 171.990, valor igual ao da versão a combustão. Uma baita oportunidade, não é?

Essa jogada de marketing visa conquistar quem procura um SUV moderno e bem equipado, tudo isso acompanhado de um sistema híbrido leve. E se você está pensando em aproveitar essa oferta, fique atento: a promoção é válida até o dia 30 de setembro ou até acabar o estoque.

Motores e Desempenho

Sob o capô do Tiggo 7 Pro Hybrid, encontramos um motor 1.5 turbo flex que trabalha em conjunto com um sistema híbrido leve de 48V. A potência é de 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Em comparação, a versão convencional usa um motor 1.6 turbo a gasolina, entregando 187 cv e 28 kgfm. O desempenho também é superior, indo de 0 a 100 km/h em apenas 8,1 segundos, enquanto o híbrido leva 9,7 segundos.

Se você é como eu e adora saber como o carro se comporta no dia a dia, vai se interessar pelos números de consumo. O híbrido se destaca na cidade, conseguindo 11,1 km/l, enquanto a versão a combustão faz 10,2 km/l. Na estrada, porém, a situação se inverte: o modelo tradicional brilha com 13 km/l, enquanto o híbrido fica com 11,2 km/l. Portanto, se o uso urbano é a sua vibe, o híbrido pode ser a escolha certa.

Equipamentos Imbatíveis

Agora, se a sua preocupação são os equipamentos, fique tranquilo. Ambas as versões do Tiggo 7 Pro têm um pacote chamado Max Drive, que traz uma série de funcionalidades incríveis. Estamos falando de piloto automático adaptativo, câmera 360°, frenagem de emergência e assistente de faixa. O interior também é de encher os olhos: teto solar panorâmico, telas digitais de 20,5”, carregador por indução e um acabamento que dá gosto.

Vantagens do Híbrido

Outro ponto interessante é a isenção ou redução do IPVA para os veículos híbridos, que pode ser um grande atrativo, dependendo do estado em que você mora. Por exemplo, em São Paulo, o Tiggo 7 Pro Hybrid ainda está livre do rodízio municipal, facilitando a vida de quem precisa rodar pela cidade. Fica a dica para quem quer economia e praticidade no dia a dia!

A movimentação da Caoa Chery no mercado vem em um momento positivo, com um aumento de 8% nas vendas em 2025. O Tiggo 7, em particular, teve um crescimento impressionante de 26,5% em emplacamentos e continua sendo uma das escolhas preferidas entre os SUVs médios. Para quem ainda não sabe, a linha completa começa com preços a partir de R$ 139.990, e também tem a versão PHEV plug-in, mais potente, mas custando bem mais: R$ 219.990.

Vendas e Mercado

Dados da Fenabrave mostram que, entre janeiro e agosto de 2025, o Caoa Chery Tiggo 7 vendeu 21.446 unidades aqui no Brasil. Para comparação, o Toyota Corolla Cross liderou com 44.694 emplacamentos, e o Jeep Compass também rendeu boas vendas, com 37.185 unidades comercializadas nesse mesmo período.

Até aqui, a paixão por carros e a busca por novas experiências estão mais vivas do que nunca, e com o Tiggo 7 Pro Hybrid, a Caoa Chery parece estar fazendo tudo certo.