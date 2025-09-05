Toyota Corolla GLI 2026 híbrido chega com ADAS por R$ 189 mil

Após retirar a versão Altis com motor híbrido mais econômica da linha 2026 do Corolla, muitos se surpreenderam ao ver que a Toyota não oferecia mais opções eletrificadas abaixo dos R$ 190 mil. E o que fazer então? A marca japonesa acaba de lançar o Corolla GLi Hybrid, a nova opção de entrada da linha híbrida do sedã que custa R$ 189 mil.

Esse modelo vem equipado com um motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex. Ele entrega 101 cv quando abastecido com etanol e 98 cv com gasolina, com um torque de 14,5 kgfm. E aqui está o detalhe interessante: são dois motores elétricos, cada um com 72 cv e 16,6 kgfm, que juntos somam uma potência combinada de 122 cv. Ou seja, é potência na medida certa, principalmente para quem pega bastante trânsito.

Essa opção nova pode ser um alívio para frotistas e motoristas de aplicativo, especialmente em um mercado que viu o GAC ES, um sedã 100% elétrico, aparecer por R$ 170.990. O Corolla GLi Hybrid está disponível não apenas para esse nicho, mas também para consumidores pessoa física, sendo uma opção atrativa entre os híbridos da marca até a chegada do Yaris Cross.

Economia de Combustível e Desempenho

Falando em desempenho, o Inmetro aponta que o Corolla GLi Hybrid consegue até 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l em estradas. Isso é ótimo para quem costuma andar muito, afinal, quem já ficou preso no trânsito entende a importância de um carro econômico e eficiente. E a melhor parte? Com etanol, ele emite até 70% menos CO₂. Isso significa que você não só economiza na gasolina, mas também ajuda o meio ambiente.

Equipamentos de Série

No quesito tecnologia e conforto, o Corolla não decepciona. Ele vem com 7 airbags, ar-condicionado digital automático para duas zonas, chave inteligente com partida por botão, câmera de ré e sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás. E a central multimídia? Ah, essa não fica de fora. O Toyota Play 2.0 tem uma tela de 10 polegadas e oferece integração sem fio com o Android Auto e o Apple CarPlay. Sem dúvidas, bem prático!

Segurança

A segurança também é prioridade. O modelo traz o Toyota Safety Sense (TSS), que inclui alertas de pré-colisão frontal com frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa. Tem até piloto automático adaptativo com função de parada e retomada! Esses recursos são especialmente úteis para longas viagens ou para quem enfrenta o trânsito pesado nas grandes cidades.

Garantia e Manutenção

E para aumentar ainda mais a confiança, o Corolla GLi Hybrid participa do programa Toyota 10, que estende a garantia do sedã para até 10 anos ou 200.000 km, desde que as manutenções sejam feitas na rede autorizada. Isso cobre não só motor e transmissão, mas também o sistema híbrido, que já tem uma garantia inicial de 8 anos.

Resumidamente, com o novo Corolla GLi Hybrid, a Toyota não apenas traz uma opção mais acessível para quem ama um carro híbrido, mas oferece uma verdadeira combinação de economia, tecnologia e segurança. A escolha perfeita para quem busca um sedan confiável, eficiente e cheio de recursos modernos para o dia a dia!