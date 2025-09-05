BMW apresenta novo iX3 com 800 km de autonomia e inovação Tesla

Os primeiros modelos da Neue Klasse da BMW começaram a surgir nas décadas de 1960 e 1970, e marcaram a transformação da marca que conhecemos hoje. Embora a BMW já fabricasse carros desde os anos 1920, foi com o sedã 1500, em 1962, e o icônico 2002, em 1969, que a marca realmente se consolidou no mercado. Agora, a montadora retorna com esse nome tão importante, e é claro que isso significa algo grande.

O que temos hoje é o iX3, que faz sua estreia na produção durante o Salão do Automóvel de Munique. Esse carro promete ser um dos mais significativos da marca nas últimas décadas.

Um Novo Começo para a Neue Klasse

O iX3 é o primeiro de vários modelos que utilizarão a plataforma Neue Klasse EV. Isso representa uma mudança na estratégia da BMW, que até agora mesclava carros elétricos e a combustão interna na mesma estrutura. O novo iX3 vai coexistir com o X3 a gasolina, então você pode escolher conforme o seu gosto.

E o que promete o iX3? Vamos falar de potência! O modelo 50 xDrive terá um alcance impressionante de 800 km, acompanhado de 470 cavalos e 65,4 kgfm de torque, gerados por dois motores elétricos. A bateria é robusta, com 115 kWh de capacidade bruta. O preço inicial deve ficar em torno de US$ 60.000 (cerca de R$ 327 mil). Isso faz o iX3 ser um pouco mais caro que o atual X3 de quatro cilindros, mas, com certeza, a potência e a eficiência são bem superiores.

Carregamento Rápido e Eficiente

Um dos destaques do iX3 é a sua arquitetura de 800 Volts. Isso influencia diretamente a rapidez com que o carro pode ser carregado. Em apenas 10 minutos, você consegue recuperar cerca de 426 km de alcance em um carregador rápido de 400 kW. Embora não chegue aos números do carregamento de Megawatt de alguns elétricos chineses, é um dos eletrodomésticos mais rápidos do mercado. Perfeito para quem vive na correria do dia a dia!

Design que Marca Presença

As dimensões do iX3 variam ligeiramente em comparação ao X3 a gasolina. Ele tem um pouco mais de distância entre eixos e comprimento total, mas é um tanto menor em outras áreas. O design faz referência aos carros-conceito da Neue Klasse dos anos 60, apresentando faróis quadros e grades altas, que são uma verdadeira assinatura da BMW.

A lateral do iX3 mantém um estilo que não se distancia muito do X3, mas com ombros traseiros mais elegantes. A parte traseira tem lanternas distintas, sem aquele visual de barra de luz que outras montadoras estão adotando. E se você fizer questão daquelas grades que brilham à noite, o pacote M Sport Professional é a escolha certa.

Um Interior Futurista

Dentro do carro, a primeira coisa que chama a atenção é a ausência de painel de instrumentos tradicionais. Em vez disso, você encontra uma tela fina que exibe informações como a velocidade logo abaixo do para-brisa. A tela central é sensível ao toque e rodará o mais recente sistema de infoentretenimento da BMW, conhecido como Operating System X.

Outro ponto interessante é que o iX3 é o primeiro veículo da BMW definido por software (SDV). Isso significa que menos computadores, mas mais poderosos, gerenciam as funções do carro. Com isso, você tem um gerenciamento mais ágil que melhora o desempenho geral do veículo.

Um dos "supercérebros" desse sistema é o coração do controle dinâmico, que integra tudo, desde o trem de força até a suspensão. Assim, o manuseio e o conforto de condução são elevadíssimos. E, claro, ele ainda conta com recursos de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo e assistência para manter a faixa.

Conclusão

O motor desenvolvido internamente pela BMW elimina a necessidade de ímãs permanentes, oferecendo uma eficiência 40% maior em relação aos antigos. As células da bateria são 20% mais densas, proporcionando um desempenho superior.

E quanto ao desempenho? O tempo de 0 a 100 km/h está estimado em 4,7 segundos, e a velocidade máxima pode chegar a 240 km/h. O iX3 é montado em uma nova fábrica na Hungria, com produção nos EUA prevista para o primeiro trimestre de 2026.