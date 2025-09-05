BMW iX3 lança edição exclusiva na China em 2023

A BMW está prestes a dar um passo gigante no mundo dos elétricos com o lançamento do novo BMW iX3. Este SUV é o primeiro modelo feito na plataforma Neue Klasse, que promete revolucionar a experiência ao volante. O design renovado, aliado a tecnologias avançadas e maior eficiência energética, marca um verdadeiro recomeço para a marca alemã.

O iX3 foi apresentado na Alemanha e começará a ser produzido na nova fábrica da BMW em Debrecen, na Hungria, com as primeiras unidades chegando ao mercado no outono de 2025. Para a galera da China, onde o modelo é um dos grandes lançamentos, a BMW preparou uma versão especial que será montada em Shenyang, atendendo às preferências dos consumidores locais.

O que deixa todo mundo animado é que, no quesito desempenho, o iX3 promete mais de 900 km de autonomia – imagine a liberdade de não ter que se preocupar com a bateria em longas viagens! Além disso, em apenas 10 minutos de carga, o carro pode recuperar até 400 km. As baterias cilíndricas de última geração e a plataforma de 800 volts garantem uma recarga rápida e eficiente. Para quem pega estrada frequentemente, isso é um verdadeiro alívio.

Inovações e Conectividade

A novidade não para por aí. Para os clientes da China, a BMW desenvolveu um iX3 cheio de tecnologias personalizadas e sistemas de assistência superinteligentes. Com a ajuda de empresas parceiras, como a Alibaba, e da startup Momenta, o SUV terá recursos de condução autônoma mais avançados, tornando as viagens ainda mais seguras e conectadas. Você já pensou como seria bom ter um copiloto assim?

Cronograma de Lançamentos

Fique atento ao cronograma! A versão chinesa será entregue no verão de 2026, enquanto os europeus podem esperar pelo modelo na primavera do mesmo ano. Os Estados Unidos recebem o iX3 também no verão de 2026. E, para não deixar ninguém de fora, a BMW planeja lançar versões de entrada totalmente elétricas para complementar a linha.

Até 2027, a montadora espera trazer a tecnologia Neue Klasse para mais 40 novos modelos e atualizações. Isso é uma verdadeira promessa de eletrificação e modernidade para todos nós que amamos dirigir.

Vamos acompanhar de perto como esse novo capítulo da BMW vai se desenrolar. Afinal, a inovação na mobilidade é algo que nos entusiasma e nos faz querer mais da experiência ao volante!