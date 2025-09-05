Feriado em Curitiba: opções para aproveitar o fim de semana

Neste fim de semana, dias 6 e 7 de setembro, Curitiba terá uma programação diversificada com muitas opções de lazer, cultura e gastronomia. Entre os principais eventos estão os shows de Alceu Valença e Léo Foguete, além da Noite Italiana e um almoço especial em Morretes. A seguir, apresentamos um guia com as principais atrações.

### Show de Alceu Valença

Alceu Valença se apresenta no Teatro Positivo neste sábado, 6 de setembro, às 21h. O cantor e compositor, famoso por seu estilo que mescla ritmos nordestinos, deve animar o público com uma seleção de seus grandes sucessos e homenagens a Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”. Ele subirá ao palco acompanhado por sua banda, que inclui músicos de destaque como Tovinho nos teclados e André Julião na sanfona.

### Antonina Blues Festival e Almoço em Morretes

A cidade de Antonina, localizada no litoral do estado, receberá a 9ª edição do Antonina Blues Festival, de 5 a 8 de setembro. Este evento gratuito contará com diversas apresentações de bandas nacionais e internacionais em cinco palcos espalhados pela cidade. Um dos destaques da programação é o músico norte-americano Lorenzo Thompson.

Para quem deseja explorar a gastronomia, o Santuário Nhundiaquara em Morretes oferece uma experiência culinária imersiva aos domingos. O cardápio, preparado pela Roman Gastronomia, destaca ingredientes locais em um ambiente encantador na Mata Atlântica.

### 8ª Bienal de Quadrinhos de Curitiba

Entre os dias 4 e 7 de setembro, Curitiba será sede da 8ª Bienal de Quadrinhos, reunindo mais de 250 artistas de várias partes do mundo. O evento incluirá mais de 50 discussões, 10 oficinas e 8 exposições, além da Feira MUVUCA, que vai apresentar lançamentos de livros e sessões de autógrafos. A entrada é gratuita e as atividades ocorrerão em espaços culturais como o Museu Oscar Niemeyer (MON) e a Gibiteca de Curitiba.

### Show Inédito de Léo Foguete

No feriado de 7 de setembro, Léo Foguete animará os curitibanos com um show no Complexo Durival de Britto. O evento, que começará às 17h, contará com participações dos artistas Felipe Amorim e Tília, apresentando uma mistura de estilos que inclui piseiro, sertanejo, pop e funk.

### Noite Italiana da Família Madalosso

Ainda no dia 6 de setembro, o Restaurante Família Madalosso realizará a quarta edição da Noite Italiana, das 18h30 às 22h. Este evento celebrará a cultura italiana com um rodízio especial que irá acompanhar apresentações musicais e folclóricas, ressaltando a importância da imigração italiana na história da região.

Com tantas opções, o fim de semana em Curitiba promete ser repleto de diversão e cultura para todos os gostos.