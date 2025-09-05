Arminda, personagem de Grazi Massafera, promete ser vilã em “Três Graças”

A TV Globo se prepara para a estreia da novela "Três Graças", marcada para o dia 20 de outubro. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama promete trazer um estilo folhetinesco clássico, combinando crítica social, ironia e personagens marcantes.

A história gira em torno de Arminda, vivida por Grazi Massafera, que é caracterizada pelo egoísmo, crueldade e uma ambição desmedida. Ela é mãe de Raul (Paulo Mendes) e filha de Josefa (Arlete Salles). Arminda é uma socialite arrogante que vive à sombra de seu amante, Santiago Ferette (Murilo Benício). Juntos, eles lideram um esquema de falsificação de medicamentos, que os enriquece à custa das vítimas desavisadas.

Grazi Massafera comentou sobre sua personagem: "Arminda é uma vilã clássica, tem um humor que se aproxima do macabro. Vou conhecê-la junto com o público, pois a novela é uma construção que envolve a resposta dos telespectadores".

A dinâmica de Arminda com a protagonista Gerluce (Sophie Charlotte) será central na trama. Gerluce é a cuidadora de Josefa e enfrenta os constantes desafios impostos pela arrogância de Arminda. Os conflitos entre as duas devem render momentos intensos na narrativa.

Enquanto isso, Santiago mantém um casamento de fachada com Zenilda (Andréia Horta), com quem tem dois filhos: Lorena (Alanis Guillen) e Léo (Pedro Novaes). O enredo ganha mais complexidade quando Gerluce, ao ver sua mãe Lígia (Dira Paes) sofrer com os remédios falsificados, decide se vingar. Ela rouba a fortuna de Santiago, escondida dentro de uma estátua na casa de Arminda.

O clima de mistério se intensifica com Paulinho (Rômulo Estrela), um delegado que investiga o roubo e acaba se apaixonando por Gerluce, sem suspeitar de seu envolvimento no crime. Gerluce também lida com dilemas familiares, sendo mãe de Joélly (Alana Cabral), fruto de um relacionamento com Jorginho (Juliano Cazarré), que está preso e vivendo uma transformação espiritual, guiado pelo pastor Albérico (Enrique Diaz).

Elenco Diversificado

O elenco conta com diversos nomes, entre eles Gabriela Loran, a melhor amiga de Gerluce; Miguel Falabella, no papel de Kasper, um milionário gay que tem uma filha adotiva (Mell Muzzillo) e uma sobrinha (Daphne Bozaski); e Samuel de Assis, que será o par romântico de Kasper. Eduardo Moscovis também fará uma participação especial.

A comédia na trama será proporcionada por Otávio Muller, Rejane Faria, Juliana Alves e Augusto Madeira, entre outros, incluindo participações de artistas como Carla Marins, Guthierry Sotero, Belo, Xamã, e vários outros.

Bastidores e Expectativas

"Três Graças" tem roteiro escrito por um time de autores, incluindo Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva, com colaborações de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia. A direção é de Luiz Henrique Rios, que pela primeira vez trabalha em parceria com Aguinaldo em uma novela das nove.

Com 197 capítulos previstos, a novela é considerada uma das grandes apostas da emissora para reconquistar o público no horário nobre. A expectativa é que a narrativa, que mistura drama familiar, romance, crítica social e vilões memoráveis, ressoe com os telespectadores, à semelhança de sucessos anteriores do autor, como "Senhora do Destino" e "Império".