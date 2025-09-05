Ram 2500 e 3500 ganham mais de 30 acessórios originais

As novas Ram 2500 e 3500 2025 chegaram com tudo, se destacando como verdadeiras feras quando o assunto é potência. Essas picapes a diesel não apenas prometem força, mas também trazem tecnologia de ponta e um design que é a cara da robustez. Para quem busca um veículo que combina desempenho e conforto, as Ram são uma escolha certeira. E tem mais: a Stellantis e a Mopar estão ampliando a linha com uma gama de acessórios originais, perfeitos para quem quer personalizar e dar aquele toque especial.

Aliás, o coração dessa máquina é o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output, que entrega impressionantes 436 cv e 148,7 kgfm de torque. Aqui, a potência não é apenas número: quem já precisou rebocar algo pesado sabe do que estamos falando. A transmissão automática de oito marchas ajuda a manter a agilidade nas manobras e acelerações, enquanto novos componentes garantem mais eficiência e robustez. Tanto a 2500 quanto a 3500 suportam cargas enormes, sendo ideais para trabalho pesado sem abrir mão do conforto.

Visual Atualizado

No quesito visual, as novas Ram não deixaram nada a desejar. Com uma grade redesenhada, faróis e lanternas em LED, e rodas de 18 polegadas, elas vêm com detalhes que chamam a atenção. Os espelhos têm ajuste elétrico e câmeras laterais que facilitam a vida em manobras difíceis. Por dentro, o espelho digital e a tampa da caçamba elétrica são toques de modernidade, enquanto os compartimentos RAM Box oferecem praticidade que, quiça, você nunca soube que precisava até experimentar.

Acessórios para Personalização

Se você adora personalizar seu carro, vai se surpreender com a organização dos acessórios em pacotes temáticos. O pack Força, por exemplo, traz alargadores de paralamas e ponteiras esportivas, enquanto o pack Capacidade oferece um engate de reboque que pode ser justamente o que você precisa no dia a dia. Para os tech lovers, o pacote Tecnologia inclui câmera de trailer e capota elétrica, e o Luxo vem com estribos elétricos e acabamentos de alta qualidade. Uma verdadeira festa para os entusiastas!

Mais Detalhes

Entre os itens avulsos, você encontrará capotas marítimas (tanto convencionais quanto elétricas), estribos elétricos e até acessórios de personalização que foram homologados pela Stellantis-Mopar. Isso significa que a segurança e a qualidade estão sempre garantidas.

A boa notícia é que essa linha de acessórios é fabricada aqui no Brasil e está disponível em 142 concessionárias. Isso facilita muito na hora de personalizar sua Ram e ainda mantém a agilidade na entrega.

Preços e Configurações

Os preços começam em R$ 559.990 para a 2500 Laramie e chegam até R$ 679.990 na 3500 Longhorn. Aqui, a 2500 se destaca pelo conforto, equipada com suspensão de molas helicoidais, enquanto a 3500 foca em capacidade, com um feixe de molas reforçado. E embora a configuração Night Edition da 2500 não esteja mais em produção, ainda dá para encontrar algumas nos estoques das concessionárias.

Essas novas Ram vêm para deixar sua marca por onde passam, combinando inovação, desempenho e um estilo que não passa despercebido.